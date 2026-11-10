Фризура која издужује лице и чини да изгледате мршавије

Аутор:АТВ редакција
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Лисица фризура све је занимљивија женама које желе да освјеже изглед без драстичног скраћивања косе.
Овај начин шишања, познат и као "Fox cut", заснива се на степенастим слојевима који се постепено издужују према крајевима и стварају силуету налик лисичјем репу. Посебно је занимљив женама са округлим лицем јер правилно распоређени праменови могу визуелно да издуже црте и учине да лице дјелује уже.
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За разлику од класичног равног шишања, код лисица фризуре коса добија више покрета, а праменови око лица имају важну улогу. Они падају уз образе и образују вертикалне линије које визуелно издужују лице. Због тога је ово шишање занимљив избор за жене које желе да ублаже утисак пуноће у предјелу образа и нагласе јагодице.
Посебно лијепо изгледа на средње дугој и дугој коси, јер слојеви долазе до изражаја, а крајеви добијају карактеристичан облик слова В. Ипак, фризер може да прилагоди дужину и распоред степенова тако да фризура одговара и женама које не желе да се одрекну своје дужине.
Округло лице – Ово је један од облика лица на којима лисица фризура може посебно лијепо да изгледа. Дужи праменови уз образе стварају вертикални ефекат и визуелно издужују лице. Најбоље је да најкраћи слојеви не завршавају тачно у висини најширег дијела образа.
Овално лице – Жене са овалним лицем могу да експериментишу са различитим дужинама слојева. И дужи праменови око лица и израженији степенови могу лијепо да нагласе природне пропорције.
Четвртасто лице – Мекани слојеви који уоквирују лице ублажавају изражену вилицу и дају коси лепршавији изглед. Посебно лијепо изгледају благо увијени крајеви.
Срцолико лице – Дужи праменови који падају око браде могу да створе равнотежу између ширег чела и уже доње половине лица.
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Једна од предности овог шишања јесте што не захтијева компликовано стилизовање. Довољно је да косу просушите феном, а затим округлом четком благо обликујете праменове око лица и крајеве. Ако желите израженији ефекат, можете користити велике виклере или фигаро како бисте добили лежерне таласе.
За додатни волумен нанесите мало пјене за косу на коријен, а на крајеве неколико капи серума како би изгледали заглађено и његовано.
Лисица фризура посебно је занимљива женама које желе промјену, али не желе да изгубе дужину косе. Уз добро распоређене слојеве, коса добија облик, покрет и пуноћу, док праменови око лица стварају ефекат који може да учини да цјелокупан изглед дјелује издуженије и складније.
(Сенса)
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