Купио кућу за 3000 евра па унутра пронашао 300 годину стару мистерију

Аутор:АТВ редакција
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Купио је напуштену камену кућу у шпанским планинама, коју је годинама виђао пролазећи тим подручјем, и кренуо у њезину обнову. Није имао грађевинског искуства, но уз помоћ интернетских туторијала поступно је учио како стару грађевину претворити у дом.
А онда је током радова наишао на нешто што није очекивао – готово 300 година стар новчић.
О његовој необичној авантури извијестио је Observator News, а прича је привукла позорност и због вриједног повијесног открића које је направио сасвим случајно.
Виргилио је стару камену грађевину купио за 3000 евра. Његов је план био обновити постојеће зидове и поступно изградити други кат, како би напуштену кућу претворио у простор за живот.
Иако се прије тога није бавио грађевинским радовима, није допустио да га недостатак искуства обесхрабри. Потребна знања почео је стицати гледајући интернетске туторијале, а током обнове учио је различите послове и технике. Један од првих изазова био му је и самостално припремање цемента, што је напосљетку успио свладати.
Ипак, највеће изненађење није га чекало у грађевинским радовима, него унутар зидова старе куће.
Док је провјеравао тло и темеље унутар грађевине, Виргилио се послужио детектором метала. Управо му је тај уређај помогао да пронађе готово 300 година стар новчић познат као мараведа.
Ријеч је о кованици из времена владавине шпанског краља Филипа В., а стручњаци процјењују да је искована око 1740. године. Није познато колико је дуго била закопана у земљи нити како је доспјела у кућу.
Откриће је тако обичну обнову старе планинске грађевине претворило у потрагу за траговима њезине прошлости.
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Према информацијама које је Виргилио добио од претходног власника, грађевина има дугу историју. Ријеч је о такозваној браји, традиционалној планинској кући какве се могу пронаћи у шпањолској регији Астурији.
Такве су куће некоћ користили сточари током љетних мјесеци, када су са стоком боравили на планинским пашњацима. У њима су се тијеком година измјењивале генерације чланова истих породица.
Но, с временом је кућа напуштена. Сурови временски услови карактеристични за астуријске планине поступно су оштетили њезину конструкцију, па је грађевина на крају остала препуштена пропадању.
Пронађени новчић припада некадашњем шпањолском монетарном систему. Његова вриједност у данашњем новцу одговара приближно 60 еуроценти.
Бакрене кованице од двије и четири мараведе некоћ су биле врло честе, па сама старост не значи нужно да је ријеч о изнимно вриједном колекционарском примјерку. Њихова данашња цијена понајприје овиси о ријеткости и стању очуваности.
Према процјенама, оштећени примјерци могу да вриједе између пет и 25 евра. С друге стране, ријетки и добро очувани новчићи могу досегнути цијену од неколико стотина евра.
Иако није ријеч о открићу које би му само по себи донијело велико богатство, пронађена мараведа свакако је занимљив подсјетник на људе који су прије неколико стољећа живјели и радили у тој планинској кући.
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Од куповине је прошло шест година, а Виргилио још увијек има много посла прије него што стару камену грађевину претвори у дом какав је замислио. Упркос спорој обнови и бројним изазовима, није одустао од првотне идеје.
Његов циљ није само уредити кућу, него створити енергетски неовисно кућанство. Планира поставити соларне панеле, уградити сустав за прикупљање кишнице те осигурати гријање на дрва.
Тако би напуштена планинска кућа, која је некоћ служила сточарима, могла добити потпуно нову намјену. А случајно пронађени новчић из 18. стољећа остаће један од најзанимљивијих трагова њезине дуге прошлости, пише Клик.хр.
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