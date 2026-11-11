Усвојена Резолуција против величања нацизма

Аутор:АТВ редакција
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Генерална скупштина УН усвојила је, на приједлог Русије, Резолуцију о борби против величања нацизма, саопштено је из Министарства спољних послова у Москви.
На пленарној сједници трећег комитета 81. засједања Генералне скупштине УН, руски приједлог подржало је 117 држава, међу којима је била и Србија. Уздржано је било девет земаља, међу којима су Швајцарска и Турска.
Против су гласале 53 државе, међу којима су Аустралија, Аустрија, Белгија, Мађарска, Њемачка, Грчка, Грузија, Ирска, Италија, Канада, Литванија, Пољска, Португалија, САД, Украјина, Француска, Финска, Чешка, Естонија и Јапан.
Директор Департмана за мултилатералну сарадњу у области људских права при Министарству спољних послова Русије Григориј Лукјанцев истакао да је став убједљиве већине делегација, исказан приликом гласања, још једном потврдио широку међународну подршку руској иницијативи.
Он је указао да је усвајање резолуције ове године посебно значајно, имајући у виду осамдесетогодишњицу пресуде Нирнбершког трибунала и 25-годишњицу Дурбанске декларације и програма дјеловања.
Обраћајући се уочи гласања, он је позвао чланице УН да подрже документ и тиме испуне своју дужност према побједницима над нацизмом, фашизмом и милитаризмом, потврђујући тако непоколебљивост закључака Нирнбершког трибунала.
Према ријечима Лукјанцева, неколико западних земаља покушало је да политизује расправу током гласања у УН о резолуцији о борби против величања нацизма.
- Упркос очигледном значају покренутих питања, током разматрања иницијативе поново су се испољили покушаји појединих западних држава да политизују расправу и да садржајну дискусију о супротстављању величању нацизма замијене опортунистичким оптужбама на рачун Руске Федерације - написао је Лукјанцев на свом Телеграм каналу.
Нацрт резолуције "Борба против величања нацизма, неонацизма и других облика праксе који доприносе ескалацији савремених облика расизма, расне дискриминације, ксенофобије и нетрпељивости повезане са њима" Русија подноси сваке године, а усваја се од 2005, преноси "Спутњик".
Документ садржи одредбе о одлучној осуди инцидената повезаних са величањем и пропагандом нацизма, поздрављању напора за очување историјске истине, као и препоруке за предузимање мјера ради спречавања порицања злочина против човјечности, ревизије историје и резултата Другог свјетског рата.
Нацртом резолуције оштро се осуђује "коришћење у образовном процесу материјала и реторике којима се пропагирају расизам, дискриминација, мржња и насиље на основу етничког поријекла, националности, вјере или увјерења".
(СРНА)
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