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Први општи штрајк: Зашто су Шпанци масовно изашли на улице?

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АТВ редакција
11.11.2026 10:12

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Полиција се сукобљава са демонстрантима током генералног штрајка на националном нивоу, организованог због стамбене кризе у земљи, у Мадриду.
Фото: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco (STF)

Радници у Шпанији ступили су данас у општи штрајк, незадовољни растом кирија које у просјеку износе 1.176 евра и деложацијама.

Ово је први општи штрајк у Шпанији у протеклих 14 година и подржавају га два највећа синдиката "УГТ" и "ЦЦОО", као и друге радничке организације и удружења станара.

Штрајк се одржава само неколико седмица прије ванредних парламентарних избора у Шпанији.

Синдикати наводе да је, према прелиминарним подацима, учешће у штрајку потврдило 90 одсто радника у лукама и аутомобилском сектору, а потпуно обуставе рада пријављене су у фабрикама, попут "Фолсквагена" у Навари и "Сеата" у Барселони.

Подаци синдиката указују и да се 85 одсто радника одазвало у месној индустрији, 82 одсто у комуналном сектору, а 75 одсто у енергетском. Нешто мање учешће је у здравству и социјалним службама са 38 одсто, те 35 одсто у поштама.

"Нећемо се зауставити док не дође до промјене модела стамбеног збрињавања како би куће биле намјењене за живот, а не само на услузи мањинских станодаваца", рекла је портпарол удружења станара у Мадриду Алисија дел Рио.

Према подацима Централне банке, у Шпанији недостаје 750.000 кућа и тај број ће порасти на милион до 2028. године.

Мали број људи може себи да приушти сопствени дом, а кирије су нагло повећане што изазива притисак на тржиште. Просјечна кирија у Шпанији је 1.176 евра и једнака је примањима од око 98,7 одсто младих људи у Шпанији.

Планове за одржавање два велика протестна марша угрожавају двије олује под називом "Чарлс" и "Бруна" због којих је Метеоролошка служба објавила узбуне у 14 региона, преноси Срна.

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Тагови :

кирија

Мадрид

Шпанија

Протести

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