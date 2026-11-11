Скандал на факултету: Студенткиња снимана у тоалету, стигао мејл

Аутор:АТВ редакција
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На загребачком Филозофском факултету забиљежен је случај неовлашћеног снимања у женском WC-u. Управа Факултета о инциденту је данас, у сриједу, 11. новембра, обавијестила студенте и запослене, упозоривши их на потребу за додатним опрезом.
"Нажалост, обавјештавамо вас да је на Факултету поново забиљежен инцидент у простору женског WC-a, у којем је једна особа неовлашћено снимала другу особу".
Тако гласи дио мејла који је Управа загребачког Филозофског факултета јутрос послала својим студентима и запосленима, пише Јутарњи лист.
Ситуација је гора због тога што у мејлу наводе да је до сличног инцидента дошло и у јануару ове године.
"Иако је особа пријављена полицији и покренут дисциплински поступак, молимо вас за појачан опрез и да свако сумњиво понашање одмах пријавите запосленима на портирници, који ће поступити према договореној процедури“, наводе у мејлу који су послали на заједничку мејлинг листу Факултета.
Из Студентског збора потврђују да је особа која је сада неовлашћено снимала другу студенткињу, те за њега од Управе траже привремену суспензију.
"Управа Факултета нас није директно информисала о наведеним случајевима узнемиравања, већ смо за њих, као и остатак факултетске јавности, сазнали из обавјештења Управе упућеног студентима и запосленима Факултета путем мејлинг листе. Те догађаје сматрамо изузетно озбиљним и неприхватљивим и свјесни смо забринутости коју су изазвали међу студенткињама и студентима", наводе у саопштењу за Јутарњи.
Како Јутарњи лист незванично сазнаје, ријеч је о истом студенту који је студенткиње у WC-u снимао и прије нешто мање од годину дана. О томе о каквом је снимању ријеч, да ли је студент ушао у WC и снимао мобилним телефоном или камером, још нема информација.
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Јутарњи лист послао је упите Управи Филозофског факултета и загребачкој полицији ради разјашњавања околности догађаја, подузетих мјера и могућих посљедица за осумњиченог студента. Њихови се одговори још очекују.
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