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Ухапшен бивши министар привреде Раде Баста

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АТВ редакција
11.11.2026 09:48

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Раде Баста
Фото: Screenshot / YouTube

Бивши министар привреде Србије и директор "Београдских електрана" Раде Баста ухапшен је рано јутрос на београдском аеродрому "Никола Тесла", сазнаје незванично "Блиц".

Како јавља поменути портал, Раде Баста је ухапшен током покушаја напуштања Србије.

Међутим, прије него што је успио да напусти Србију, припадници Службе за сузбијање корупције ставили су му лисице на руке по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду.

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Раде Баста се сумњичи, како сазнајемо, да је у вријеме док је био директор „Београдских електрана“ оштетио ово предузеће за десетине милиона динара, и то одобравањем неоснованих донација различитим спортским клубовима и фирмама.

Акција хапшења и претресања просторија је у току, а како сазнајемо, приведено је још неколико особа повезаних са Бастиним малверзацијама.

Баста је, подсјетимо, био и министар привреде свега осам мјесеци, од октобра 2022. до 2023. године, када је разријешен те функције, пише "Блиц".

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Тагови :

Раде Баста

хапшење

Србија

Ухапшен Раде Баста

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