Uzbuna u Sjevernoj Irskoj: Brojne škole primile prijeteće imejlove

Veliki broj škola u Sjevernoj Irskoj primio je prijeteći imejl, saopštila je Uprava za obrazovanje Sjeverne Irske, ali policija vjeruje da to nije vjerodostojna prijetnja.

"Poruka ima sličnosti sa lažnom prijetnjom poslatom prošlog mjeseca, koju je policija proglasila prevarom", navodi se u saopštenju.

Policija je saopštila da sprovodi hitnu istragu i da komunicira sa školama u vezi sa najnovijim incidentom.

U objavi na društvenim mrežama, Osnovna škola "Viktorija" u Njutaunardsu je saopštila da su nakon primljenog imejla svi evakuisani u lokalnu crkvu.

U oktobru je nekoliko škola zatvoreno nakon imejla sa prijetnjom da se "eksplozivna naprava" nalazi u stotinama škola u Severnoj Irskoj.

Škotska policija saopštila je ranije da su "prijeteće poruke poslate brojnim školama u Škotskoj i širom Velike Britanije".

Policija je istakla da se ove prijetnje smatraju lažnim, prenosi Bi-Bi-Si.