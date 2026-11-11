Sin zatekao jeziv prizor: Ubijena ugledna doktorka

Ugledna ljekarka i glavna doktorka privatnog Medicinskog centra "Km-klinik" u Moskvi, Marina Kagan (61), pronađena je mrtva 10. novembra u kući u selu Nikoljskoje, u Novoj Moskvi.

Njeno tijelo, bez znakova života, pronašao je njen sin Aleksandar (34) kada se vratio kući. Prizor koji je zatekao bio je stravičan. Tijelo se nalazilo na stepenicama, glava i lice bili su unakaženi ranama, podlivima i ogrebotinama, a prema navodima medija, glava joj je bila probijena.

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Čitavo mjesto zločina bilo je isprskano krvlju, a na tijelu su bili vidljivi i tragovi davljenja.

Nedugo prije stravičnog otkrića, komšije su iz kuće čule glasnu viku i svađu. Na mjesto tragedije odmah je stigao i suosnivač klinike, koji trenutno sarađuje sa istražnim organima.

Nijemac živio kod ljekarke i liječio se

Pod sumnjom za brutalno ubistvo, policija je ubrzo u Malojaroslavecu (Kaluška oblast) locirala i uhapsila državljanina Njemačke Danijela, rođenog 1996. godine (30 godina). Prema pisanju medija, on je nakon napada pobjegao automobilom koji je bio u vlasništvu ubijene ljekarke. Glavna uprava Istražnog komiteta za Moskvu potvrdila je njegovo hapšenje, a u toku je njegovo sprovođenje radi daljih istražnih radnji.

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Marina Kagan se sa osumnjičenim, najvjerovatnije, upoznala prije nekoliko godina u Hanoveru, gdje je 2024. godine postala član Evropske akademije medicinskih nauka. Danijel je, inače, bio prijatelj njenog sina, a od septembra ove godine živio je kod Marine u kući jer se nalazio na redovnom i stalnom liječenju u njenoj klinici. Prema nekim izvorima, napad se dogodio upravo tokom medicinskog pregleda/prijema. Motiv zločina još nije zvanično saopšten, a osumnjičenom strancu prijeti do 15 godina zatvora.

Istražni komitet i moskovsko tužilaštvo preuzeli su potpunu kontrolu nad ovim slučajem i trenutno utvrđuju da li je iz kuće nestalo nešto od vrijednosti. Pokrenut je krivični postupak po Članu 111, deo 4 Krivičnog zakona Ruske Federacije ("Namjerno nanošenje teških tjelesnih povreda koje su prouzrokovale smrt žrtve").

"Juče je normalno primala pacijente"

Zaposleni u "Km-klinik" saznali su za tragediju iz medija i ističu da niko nije primijetio da je Marini bilo ko prijetio, niti su znali da ima neprijatelje. Izjavili su i da im uopšte nije bilo poznato da je državljanin Njemačke osumnjičen za zločin.

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Dan prije ubistva, doktorka Kagan je vodila sasvim uobičajen prijem pacijenata i ništa nije nagovještavalo tragediju. Na sam dan ubistva, prijem pacijenata kod nje nije bio planiran.

Novinari su pokušali da stupe u kontakt sa porodicom ubijene za komentar, ali su bliski rođaci odbili razgovor. Mediji navode da bi ovo ćutanje moglo biti povezano sa prirodom njihovog posla. Naime, jedna od najužih rođakinja Marine Kagan dugo je radila u Federalnoj službi za izvršenje krivičnih sankcija (FSIN), a trenutno je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Rusije.

Njen sin Aleksandar je takođe ranije radio u policiji, u jednoj od jedinica Uprave unutrašnjih poslova Jugozapadnog okruga, ali je prije tragedije napustio službu i pokrenuo sopstveni biznis, a vodio se i kao administrator u majčinoj klinici. Kolege njenog sina često su dolazile kod Marine na medicinske konsultacije, a ona je zauzvrat molila svoje pacijente da pomognu njenom sinu u službi.

Od pedijatra do "Viteza nauke i umjetnosti"

Marina Kagan je rođena 1965. godine u Nižnjem Tagilu. Diplomirala je na Kemerovskom državnom medicinskom institutu 1989. godine na smjeru pedijatrija, a potom se specijalizovala za ultrazvučnu dijagnostiku. Sina Aleksandra rodila je 1992. godine.

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Tokom plodne karijere postala je kandidat medicinskih nauka, a stepen doktora medicine dobila je 2014. godine.

Od 2011. godine, zajedno sa preduzetnikom Aleksandrom Movsesjanom, bila je osnivač klinike ORION. Movsesjan je 2014. godine otvorio "Km-klini", gdje je Kagan postala upravnica i glavna ljekarka. Iz sastava osnivača klinike ORION oboje su izašli 2018. godine.

Doktorka Kagan je radila kao terapeut i ljekar ultrazvučne dijagnostike, a bavila se i intenzivnim naučnim radom. Objavila je više od 40 naučnih radova u oblasti ultrazvučne dijagnostike i farmakologije ljekovitog bilja. Za svoja profesionalna dostignuća odlikovana je medaljom "Ilija Mečnikov" 2016. godine, a 2020. je dobila i visoko priznanje - medalju "Vitez nauke i umjetnosti" Ruske akademije prirodnih nauka.

Pored velikih profesionalnih uspjeha, Marina je imala i veliku radost u privatnom životu. U junu 2026. godine njen sin Aleksandar dobio je sina, čime je Marina postala baka samo nekoliko mjeseci prije nego što joj je život tragično oduzet, prenosi "NIN".