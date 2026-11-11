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Одузете вјенчанице у Српској, вриједност 280.000 КМ

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Стеван Лулић
11.11.2026 12:10

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Одузете вјенчанице у Требињу
Фото: УИО БиХ

Управа за индиректно опорезивање БиХ привремено је одузела више десетина вјенчаница, чија вриједност се процјењује на огромних 280.000 конвертибилних марака.

Укупно 62 вјенчанице одузете су у пословном субјекту у Требињу.

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Роба страног поријекла одузета је због недостатка одговарајуће документације и доказа о спроведеном царинском поступку, односно плаћеним увозним дажбинама.

"Оперативну активност реализовали су службеници Одсјека за провођење прописа Регионалног центра Мостар, на основу обавјештајних информација које су указивале на неправилности у вези с поријеклом робе стране производње која је била изложена продаји и изнајмљивању, а за коју нису биле плаћене увозне дажбине", кажу у УИО БиХ.

Због утврђених неправилности роба је привремено одузета, а против власника пословног субјекта предузете су законом прописане мјере и радње.

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"Управа за индиректно опорезивање позива све грађане да на отворену линију УИО број 080 02 06 07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје. Сви позиви су бесплатни и потпуно анонимни", закључили су у УИО.

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Тагови :

вјенчаница

Вјенчанице

Одузете вјенчанице

УИО БиХ

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