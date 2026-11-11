Оштра порука из Ирана: Ниједна честица неће изаћи из земље

Аутор:АТВ редакција
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Иран неће дозволити да иједна честица обогаћеног нуклеарног материјала напусти ту земљу, а биће посљедица у случају нових америчких напада на Исламску Републику, рекао је секретар Врховног савјета за државну безбједност Ирана Мохсен Резеи.
Након што су амерички званичници умањили потребу за додатним војним ударима на Иран, Резеи је за либанску телевизијску станицу Ал Мајадин изјавио да се тренутно не воде било какви преговори између Техерана и Вашингтона.
"На било какве нове нападе Америке одговор ће бити удари на америчке базе", упозорио је Резеи.
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Према претпоставкама Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА), Иран је имао 440,9 килограма уранијума обогаћеног до 60 одсто, што је више него што је потребно за цивилну употребу, када су Израел и Америка напали нуклеарна постројења у јуну прошле године. Није познато колико је преостало.
(СРНА)
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