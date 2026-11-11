Logo

Оштра порука из Ирана: Ниједна честица неће изаћи из земље

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 12:18

Коментари:

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иран неће дозволити да иједна честица обогаћеног нуклеарног материјала напусти ту земљу, а биће посљедица у случају нових америчких напада на Исламску Републику, рекао је секретар Врховног савјета за државну безбједност Ирана Мохсен Резеи.

Након што су амерички званичници умањили потребу за додатним војним ударима на Иран, Резеи је за либанску телевизијску станицу Ал Мајадин изјавио да се тренутно не воде било какви преговори између Техерана и Вашингтона.

"На било какве нове нападе Америке одговор ће бити удари на америчке базе", упозорио је Резеи.

Kremlj

Свијет

Кремљ открио: Да ли је било контаката руске делегације са Европљанима

Према претпоставкама Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА), Иран је имао 440,9 килограма уранијума обогаћеног до 60 одсто, што је више него што је потребно за цивилну употребу, када су Израел и Америка напали нуклеарна постројења у јуну прошле године. Није познато колико је преостало.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Техеран

Иран најновије вијести

Иран вијести

Коментари (0)

Више из рубрике

Кремљ открио: Да ли је било контаката руске делегације са Европљанима

Свијет

Кремљ открио: Да ли је било контаката руске делегације са Европљанима

2 ч

0
Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Број заражених вирусом еболе премашио 11.000

2 ч

0
Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Усвојена Резолуција против величања нацизма

3 ч

2
Полиција се сукобљава са демонстрантима током генералног штрајка на националном нивоу, организованог због стамбене кризе у земљи, у Мадриду.

Свијет

Први општи штрајк: Зашто су Шпанци масовно изашли на улице?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима