Кремљ открио: Да ли је било контаката руске делегације са Европљанима

Аутор:АТВ редакција
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Контаката са представницима ЕУ на преговорима у Абу Дабију није било, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
"Такви контакти нису били планирани, нису се подразумијевали и није их било", нагласио је портпарол Кремља.
Како је нагласио, руски предсједник Владимир Путин редовно добија информације о току преговора у Абу Дабију.
"Наравно, предсједник редовно добија информације од наше делегације о томе шта се дешава у Абу Дабију. Данас је други дан преговора. Разуме се, тема преговора се, на овај или онај начин, дотакла и у разговору са Лукашенком предсједником Бјелорусије. Али, свакако, треба сачекати завршетак данашњег дијела преговора у Абу Дабију, након чега ће наша делегација на лицу мјеста већ изнијети информације о томе", рекао је Песков.
Такође је напоменуо да из Осла није стигао захтев за новим телефонским разговором Владимира Путина са норвешким премијером, преноси РТ Балкан.
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