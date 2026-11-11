Наставља се вакцинација бе-се-же вакцином у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Институт за јавно здравство Републике Српске је, након привремене обуставе, препоручио здравственим установама наставак имунизације против туберкулозе бе-се-же вакцином, јер доступни подаци не указују на безбједносни проблем нити недостатак у квалитету вакцине.
"Одлука је донесена након разматрања документације произвођача, података надлежних регулаторних институција и Свјетске здравствене организације, као и консултација са институцијама које учествују у превенцији и контроли туберкулозе у Републици Српској", саопштено је из Института.
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У саопштењу је наведено да је бе-се-же вакцина бугарског произвођача у Републици Српској у употреби од 2020, а до краја септембра ове године процијењено је да је дато око 51.000 доза.
"Институту у том периоду нису пријављене озбиљне нежељене реакције након вакцинације овом вакцином", навели су из ове здравствене установе.
Према подацима Свјетске здравствене организације, вакцина овог произвођача користила се током 2024. и 2025. године у 12 земаља чланица европске регије, без забиљежених реакција које би указивале на безбједносне проблеме.
У Институту су истакли да је истрага бугарског произвођача, покренута након пријава нежељених реакција које је доставила Агенција за лијекове и медицинске производе Хрватске, показала да тренутни докази не указују на безбједносни проблем или недостатак у квалитету вакцине.
Серије бе-се-же вакцине које су тренутно у употреби у Републици Српској сматрају се безбједним и одговарају примјењивим захтјевима квалитета, преноси "Срна".
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Из Института су подсјетили да се бе-се-же вакцина даје након рођења и представља једну од најважнијих мјера заштите дојенчади од тешких облика туберкулозе, попут туберкулозног менингитиса и дисеминоване туберкулозе.
Родитеље дјеце која нису вакцинисана против туберкулозе у породилиштима позвани су да се јаве у вакциналне центре надлежних домова здравља ради заказивања термина за надокнаду пропуштене вакцинације.
"Туберкулоза је и даље присутна у Републици Српској, посебно међу рањивим групама, а дјеца млађа од двије године најосјетљивија су на инфекцију и развој тежих облика болести", поручили су из Института.
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