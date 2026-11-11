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Имате ли је на тавану? Ова југословенска столица вриједи читаво богатство

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АТВ редакција
11.11.2026 11:22

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Бијела дрвена столица.
Фото: Pexels/Alin Luna

Некада је стајала у бројним становима, викендицама и домовима културе широм Југославије, а затим је завршила на таванима и у подрумима.

Данас је столица „Rex” признати класик индустријског дизајна за којим трагају љубитељи винтаџ намјештаја.

На први поглед дјелује као једноставна дрвена столица са савијеним наслоном и карактеристичним отворима. Ипак, ријеч је о дјелу чувеног словеначког архитекте и дизајнера Ника Краља, који је модел „Rex” осмислио педесетих година прошлог вијека.

Интересовање за овај комад намјештаја посљедњих година поново расте. У огласима се за једну очувану столицу тражи око 480 евра, пар је понуђен за 900 евра, док је комплет са столом и двије столице оглашен за 1.280 евра.

То су тражене, али не нужно и остварене продајне цијене. Стварна вриједност зависи од старости, верзије модела, очуваности, оригиналности дијелова и интересовања купаца.

Како је настала столица „Rex”?

Нико Краљ је прву верзију столице осмислио 1953. године док је радио у фабрици „Стол Камник”. Модел у почетку није био склопив, али се могао слагати један на други, што га је чинило практичним за мале станове и јавне просторе.

Велика промјена услиједила је 1957. године, када је Краљ патентирао иновацију у обради савијеног фурнира и развио верзију која се једноставно склапа. Тиме је добио лаган и функционалан комад намјештаја који се лако преноси и одлаже.

Минималистичке линије биле су инспирисане модернизмом и скандинавским дизајном. Отвори на наслону нису служили само као украс, већ су смањивали тежину столице и омогућавали бољу вентилацију.

Како да препознате оригинални модел?

„Rex” столица има препознатљив дрвени оквир, благо савијен наслон и сједиште са низом издужених отвора. Наслони за руке заобљени су и уклопљени у једноставну конструкцију, док склопива верзија има механизам који омогућава да се готово потпуно изравна.

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Прије продаје потражите фабричку ознаку, етикету, жиг или друге податке са доње стране сједишта и конструкције. Немојте је самостално фарбати, брусити или мијењати дијелове јер нестручна рестаурација може да умањи колекционарску вриједност.

Добро је фотографисати столицу из свих углова и затражити процјену стручњака за винтаџ намјештај. Посебно су тражени очувани примјерци са оригиналним фурниром, механизмом и завршном обрадом.

Произведено је више од два милиона примjерака

Током деценија направљено је више од два милиона столица „Rex”, па нису сви примјерци ријетки. Ипак, оригиналне старије верзије у добром стању имају посебно мјесто међу колекционарима и познаваоцима југословенског дизајна.

Модел је постао један од најпознатијих производа словеначког индустријског дизајна, а примјерци се налазе и у колекцијама угледних међународних институција.

Зато, прије него што стару дрвену столицу изнесете поред контејнера, добро погледајте њен наслон и конструкцију. Предмет који памтите из бакине куће можда није само успомена, већ тражени комад дизајнерске историје, преноси Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

бивша Југославија

намјештај

Вриједност

модел

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