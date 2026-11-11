Logo

Земљотрес погодио БиХ!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

11.11.2026 11:23

Коментари:

0
Земљотрес погодио БиХ!
Фото: ЕМСЦ

На подручју БиХ данас је забиљежен земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера, подаци су ЕМСЦ-а.

Како је саопштено из ЕМСЦ-а, потрес се догодио у 10.39 часова, а епицентар лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.0327 и дужине 18.5796, недалеко од Гацка.

Према подаци ЕМСЦ-а, хипоцентар земљотреса смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

Потрес се осјетио и у сусједној Црној Гори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

потрес

Босна и Херцеговина

Гацко

Коментари (0)

Више из рубрике

Мушкарци у ФБиХ губе право на пријевремену пензију

БиХ

Мушкарци у ФБиХ губе право на пријевремену пензију

3 ч

0
Бањалука прекривена маглом.

БиХ

Ево гдје је јутрос ваздуг нездрав

5 ч

0
Струја

БиХ

Електропривреди БиХ фали милион тона угља

18 ч

0
Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.

БиХ

Послодавци у БиХ до даљњег не могу запошљавати раднике из Индије, Непала, Бангладеша и Шри Ланке

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима