Земљотрес погодио БиХ!

Извор:
АТВ
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На подручју БиХ данас је забиљежен земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера, подаци су ЕМСЦ-а.
Како је саопштено из ЕМСЦ-а, потрес се догодио у 10.39 часова, а епицентар лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.0327 и дужине 18.5796, недалеко од Гацка.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 39 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/tbNSYd9LKZ— EMSC (@LastQuake) November 11, 2026
Према подаци ЕМСЦ-а, хипоцентар земљотреса смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
Потрес се осјетио и у сусједној Црној Гори.
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