Послодавци у БиХ до даљњег не могу запошљавати раднике из Индије, Непала, Бангладеша и Шри Ланке

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Амбасада Босне и Херцеговине у Индији обуставила је до даљег издавање виза за раднике из Индије, Бангладеша, Непала и Шри Ланке који намјеравају да дођу на рад у БиХ. Обустава ће трајати најмање до 6. јануара 2027. године, а њено укидање зависиће од достављања званичних података о попуњености квота за запошљавање странаца.
Мјеру је потврдио амбасадор БиХ у Индији Харис Хрле, који је надлежан и за Бангладеш, Непал и Шри Ланку, преноси ФЕНА. Обустава се односи на издавање радних виза и виза повезаних с привременим боравком страних радника.
Из Амбасаде поручују да је циљ заштита институционалних надлежности и обезбјеђивање поштовања унутрашњег правног поретка БиХ. Наглашавају да одлука није повезана с билатералним односима са тим државама.
Разлог обуставе је немогућност провјере стварног стања ентитетских квота за запошљавање странаца. Хрле на достављању тих података, према објављеним информацијама, инсистира још од средине године.
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У извјештају ФЕНЕ наводи се да је број издатих радних дозвола већ средином 2026. године премашио годишње лимите додијељене ентитетима, те да се издавање дозвола наставило. Конкретни подаци о броју издатих дозвола нису наведени.
„Амбасада БиХ у Индији није била обавијештена да је угрожена договорена квота Савјета министара, та информација до нас је ванредно стигла посредством амбасада ЕУ“, навео је Хрле.
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Раније успоравање додјеле термина за конзуларне разговоре, према његовим ријечима, било је повезано управо с провјером поштовања прописаних квота.
„Покушали смо добити на времену. Амбасада се нашла у зони конзуларне несигурности, без информација о степену кршења прописаног обима долазеће радне снаге те о апсолутном броју злоупотријебљених виза“, рекао је Хрле.
Амбасадор је упозорио да додатних слободних термина за конзуларне разговоре неће бити ни наредних мјесеци. Њихово отварање условио је достављањем званичних података о расположивим квотама.
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Амбасада тражи и редовне информације о броју злоупотријебљених виза, као и евиденцију домаћих компанија из којих радници одлазе у земље Европске уније.
Уколико надлежне институције не почну да достављају те податке, обустава издавања виза могла би да буде продужена и током 2027. године.
Због тога 6. јануар не представља датум аутоматског наставка издавања виза, већ најранији могући рок за преиспитивање обуставе.
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