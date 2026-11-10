Електропривреди БиХ фали милион тона угља

Аутор:АТВ редакција
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Електропривреди БиХ недостаје око милион тона угља, каже Невад Икановић, извршни директор за снабдијевање и трговину Електропривреде БиХ.
"Електропривреда БиХ од 2022. године издвојила је више од 500 милиона КМ за куповину електричне енергије јер властита производња није била довољна. Компанији недостаје око милион тона угља", изјавио је Невад Икановић, извршни директор за снабдијевање и трговину Електропривреде БиХ за ФТВ.
Према његовим ријечима, рудници у саставу концерна тренутно производе око 3,1 милион тона угља, што је испод потреба Електропривреде БиХ. Икановић је рекао и да је управа обуставила авансно плаћање угља те да рудницима сада плаћа испоручене количине.
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Икановић је најављено поскупљење од око 30 одсто повезао с високим цијенама на европским берзама и мањком електричне енергије у регији.
Појаснио је да се повећање односи на привредне купце који још нису закључили уговоре за 2027. годину. Око 2.600 купаца већ је уговорило снабдијевање по повољнијим условима.
Разговори с послодавцима се настављају, а Икановић каже да до краја децембра још има простора за проналазак прихватљивог рјешења.
На питање могу ли домаћинства очекивати ново поскупљење струје, Икановић је потврдио да до краја године неће бити промјене цијена, али није искључио такву могућност у 2027.
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"До Нове године сигурно неће бити покретања промјене цијена. Тренутно се ради нови план пословања Електропривреде и за наредну годину у овом тренутку не бих могао рећи да ли ће се то покренути. Радимо све анализе и мислим да ће до средине децембра, када буде усвојен план пословања за 2027. годину, то бити познато", навео је.
Едхем Бичакчић, почасни предсједник БХ комитета ЦИГРЕ, оцијенио је да високе тржишне цијене објашњавају само дио проблема. Сматра да и Електропривреда БиХ сноси дио одговорности за садашње стање те да би Влада ФБиХ требала помоћи да се ублажи удар на привреду.
"Електрична енергија је роба и она има своју тржишну вриједност. Ако видимо на тржишту да је нафта драстично поскупјела, да је иза тога плин поскупио, логично је да поскупи и електрична енергија. Посебно када смо суочени с љетном и јесенском сушом, недостатком падавина и великим падом производње хидроелектрана на југоистоку Балкана. Све то утиче на високу цијену електричне енергије на тржишту", казао је Бичакчић.
Сматра да се проблеми Електропривреде БиХ не могу оправдати само тржишним околностима.
"Електропривреда је добрим дијелом крива што се довела у лошу енергетску и финансијску ситуацију. Електропривреда је несолвентна. Она диже кредите да исплати плате. Постала је увозник електричне енергије у овој години. Тај увоз износи око милијарду киловат-сати, што је недопустиво и неприхватљиво јер капацитети постоје", упозорио је.
Према његовим ријечима, кључни проблем је у недовољној производњи угља, који је неопходан за рад термоелектрана. Иако Босна и Херцеговина располаже производним капацитетима, њихово кориштење ограничено је проблемима у рудницима и недовољном производњом енергента. Бичакчић због тога сматра да је неопходно провести озбиљну реформу тарифног система, како терет проблема у енергетском сектору не би био пребачен на привреду.
Посебно је указао на посљедице које би нова поскупљења могла имати за индустрију, подсјећајући да су већ угашени велики капацитети попут Коксаре и Жељезаре, док би додатни трошкови могли угрозити и мање компаније.
"Када слушам те послодавце, они с правом траже помоћ и интервенцију Владе. Траже састанак с Владом, да се то умањи и да они могу преживјети у овом моменту", рекао је Бичакчић.
Одговорност за стање у енергетском сектору Бичакчић приписује и ресорном министарству и Влади Федерације БиХ, за које сматра да нису правовремено подузели потребне мјере.
Бичакчић сматра да је потребно уредити и односе између рудника и Електропривреде БиХ, посебно када је ријеч о цијенама угља. Указао је на разлике у цијенама угља који се набавља из различитих извора, наводећи да је угаљ из Каменграда скупљи од угља из Бановића, док се истовремено увози и угаљ из Чешке.
Говорећи о пословању Електропривреде БиХ, Бичакчић је критиковао и начин на који се рјешавају финансијски односи унутар концерна. Сматра да је потребно поставити систем на здраве основе, умјесто да се финансијски проблеми рјешавају авансним фактурама и њиховим накнадним претварањем у позајмице.
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