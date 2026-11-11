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Kremlj otkrio: Da li je bilo kontakata ruske delegacije sa Evropljanima

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АТВ редакција
11.11.2026 11:32

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Kremlj otkrio: Da li je bilo kontakata ruske delegacije sa Evropljanima
Foto: Tanjug/AP

Kontakata sa predstavnicima EU na pregovorima u Abu Dabiju nije bilo, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Takvi kontakti nisu bili planirani, nisu se podrazumijevali i nije ih bilo", naglasio je portparol Kremlja.

Kako je naglasio, ruski predsjednik Vladimir Putin redovno dobija informacije o toku pregovora u Abu Dabiju.

"Naravno, predsjednik redovno dobija informacije od naše delegacije o tome šta se dešava u Abu Dabiju. Danas je drugi dan pregovora. Razume se, tema pregovora se, na ovaj ili onaj način, dotakla i u razgovoru sa Lukašenkom predsjednikom Bjelorusije. Ali, svakako, treba sačekati završetak današnjeg dijela pregovora u Abu Dabiju, nakon čega će naša delegacija na licu mjesta već iznijeti informacije o tome", rekao je Peskov.

Takođe je napomenuo da iz Osla nije stigao zahtev za novim telefonskim razgovorom Vladimira Putina sa norveškim premijerom, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Dmitrij Peskov

Moskva

pregovori

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