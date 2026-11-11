Kupio kuću za 3000 evra pa unutra pronašao 300 godinu staru misteriju

Kupio je napuštenu kamenu kuću u španskim planinama, koju je godinama viđao prolazeći tim područjem, i krenuo u njezinu obnovu. Nije imao građevinskog iskustva, no uz pomoć internetskih tutorijala postupno je učio kako staru građevinu pretvoriti u dom.

A onda je tokom radova naišao na nešto što nije očekivao – gotovo 300 godina star novčić.

O njegovoj neobičnoj avanturi izvijestio je Observator News, a priča je privukla pozornost i zbog vrijednog povijesnog otkrića koje je napravio sasvim slučajno.

Kolibu je platio 3000 evra, a obnovu je učio preko interneta

Virgilio je staru kamenu građevinu kupio za 3000 evra. Njegov je plan bio obnoviti postojeće zidove i postupno izgraditi drugi kat, kako bi napuštenu kuću pretvorio u prostor za život.

Iako se prije toga nije bavio građevinskim radovima, nije dopustio da ga nedostatak iskustva obeshrabri. Potrebna znanja počeo je sticati gledajući internetske tutorijale, a tokom obnove učio je različite poslove i tehnike. Jedan od prvih izazova bio mu je i samostalno pripremanje cementa, što je naposljetku uspio svladati.

Ipak, najveće iznenađenje nije ga čekalo u građevinskim radovima, nego unutar zidova stare kuće.

Detektorom metala pronašao novčić iz 18. stoljeća

Dok je provjeravao tlo i temelje unutar građevine, Virgilio se poslužio detektorom metala. Upravo mu je taj uređaj pomogao da pronađe gotovo 300 godina star novčić poznat kao maraveda.

Riječ je o kovanici iz vremena vladavine španskog kralja Filipa V., a stručnjaci procjenjuju da je iskovana oko 1740. godine. Nije poznato koliko je dugo bila zakopana u zemlji niti kako je dospjela u kuću.

Otkriće je tako običnu obnovu stare planinske građevine pretvorilo u potragu za tragovima njezine prošlosti.

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Kuća je nekoć služila stočarima na planinskim pašnjacima

Prema informacijama koje je Virgilio dobio od prethodnog vlasnika, građevina ima dugu istoriju. Riječ je o takozvanoj braji, tradicionalnoj planinskoj kući kakve se mogu pronaći u španjolskoj regiji Asturiji.

Takve su kuće nekoć koristili stočari tokom ljetnih mjeseci, kada su sa stokom boravili na planinskim pašnjacima. U njima su se tijekom godina izmjenjivale generacije članova istih porodica.

No, s vremenom je kuća napuštena. Surovi vremenski uslovi karakteristični za asturijske planine postupno su oštetili njezinu konstrukciju, pa je građevina na kraju ostala prepuštena propadanju.

Koliko zapravo vrijedi gotovo 300 godina stara maraveda?

Pronađeni novčić pripada nekadašnjem španjolskom monetarnom sistemu. Njegova vrijednost u današnjem novcu odgovara približno 60 eurocenti.

Bakrene kovanice od dvije i četiri maravede nekoć su bile vrlo česte, pa sama starost ne znači nužno da je riječ o iznimno vrijednom kolekcionarskom primjerku. Njihova današnja cijena ponajprije ovisi o rijetkosti i stanju očuvanosti.

Prema procjenama, oštećeni primjerci mogu da vrijede između pet i 25 evra. S druge strane, rijetki i dobro očuvani novčići mogu dosegnuti cijenu od nekoliko stotina evra.

Iako nije riječ o otkriću koje bi mu samo po sebi donijelo veliko bogatstvo, pronađena maraveda svakako je zanimljiv podsjetnik na ljude koji su prije nekoliko stoljeća živjeli i radili u toj planinskoj kući.

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Ni nakon šest godina nije odustao od svog plana

Od kupovine je prošlo šest godina, a Virgilio još uvijek ima mnogo posla prije nego što staru kamenu građevinu pretvori u dom kakav je zamislio. Uprkos sporoj obnovi i brojnim izazovima, nije odustao od prvotne ideje.

Njegov cilj nije samo urediti kuću, nego stvoriti energetski neovisno kućanstvo. Planira postaviti solarne panele, ugraditi sustav za prikupljanje kišnice te osigurati grijanje na drva.

Tako bi napuštena planinska kuća, koja je nekoć služila stočarima, mogla dobiti potpuno novu namjenu. A slučajno pronađeni novčić iz 18. stoljeća ostaće jedan od najzanimljivijih tragova njezine duge prošlosti, piše Klik.hr.