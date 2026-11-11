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Lančani sudar u Južnoj Koreji: Autobus smrskan, povrijeđeno 48 osoba

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АТВ редакција
11.11.2026 08:37

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Oštećen autobus vidi se nakon sudara u Songnamu, u Južnoj Koreji, u srijedu, 11. novembra 2026
Foto: Hong KI-won/Yonhap via AP/Tanjug

Najmanje 48 osoba povrijeđeno je danas u lančanom sudaru u gradu Seongnamu, južno od Seula, kada je gradski autobus udario u više od 30 vozila koja su čekala na semaforu, saopštili su zvaničnici.

U nesreći, koja se dogodila u 7.34 časova po lokalnom vremenu u četvrti Bundang, učestvovala su četiri autobusa, kao i kamion i 27 putničkih automobila, prije nego što se autobus zaustavio udarivši u zaštitnu barijeru, prenosi Jonhap.

Među povrijeđenima je šest osoba zadobilo teže povrede, ali nijedna nije životno ugrožena, naveli su zvaničnici.

Autobusom je upravljao muškarac u šezdesetim godinama, a policija nije utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola, piše Tanjug.

Vozač je, prema saopštenju policije, izjavio da mu kočnice nisu radile, a istražni organi utvrđuju tačan uzrok nesreće.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Sjeverna Koreja

povrijeđeni

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