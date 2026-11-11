Nastavak pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju

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Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

U Abu Dabiju se nastavljaju pregovori Rusije, SAD i Ukrajine o miru.

Razgovarano je o bezbjednosnim garancijama, deeskalaciji i humanitarnim pitanjima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je pregovore produktivnim i najavio moguće uključivanje Evrope u pregovore, čemu se usprotivio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.

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