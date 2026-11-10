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Vojnik uhapšen zbog sumnje da je odavao tajne Rusima

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АТВ редакција
10.11.2026 21:59

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Američki vojnici postrojeni u vojnoj bazi za obuku Vaj Adam blizu Hajduhadaza, sjeveroistočna Mađarska, srijeda, 15. jun 2022. Američka jedinica sprovodi zajedničku patrolu sa mađarskim trupama u županiji Sabolč-Satmar-Bereg koja se graniči sa Ukrajinom.
Foto: Tanjug/AP/MTIZsolt Czegledi

Četrdesetjednogodišnji muškarac uhapšen je u utorak u blizini Gločestera zbog sumnje da je počinio krivična d‌jela prema Zakonu o nacionalnoj bezbjednosti iz 2023. godine, javlja Skaj njuz.

Osumnjičen je za krivična d‌jela iz člana 1. ovog zakona, koja se odnose na pribavljanje ili odavanje zaštićenih informacija, kao i iz člana 3, koji se odnosi na pomaganje stranoj obavještajnoj službi.

U okviru istrage koju vodi britanska policija za borbu protiv terorizma, policijski službenici obavljaju pretrese na dvije lokacije u grofoviji Gločesteru, saopštila je londonska Metropolitanska policija.

Iz policije je potvrđeno da se sumnje odnose na Rusiju.

Saradnja britanskih i američkih vlasti

Muškarac se i dalje nalazi u pritvoru u jednoj policijskoj stanici u Londonu. Istragu vode pripadnici londonskog od‌jela policije za borbu protiv terorizma, a provjere su još u toku.

Zamjenica pomoćnika komesara Viki Evans, viša nacionalna koordinatorka policije za borbu protiv terorizma, izjavila je za Skaj njuz da je hapšenje rezultat bliske saradnje britanskih i američkih vlasti.

"Ovo značajno hapšenje i istraga rezultat su bliske saradnje britanskih i američkih vlasti. Optužbe su ozbiljne, a naša istraga je i dalje u toku. Ova akcija pokazuje snagu partnerstva britanskih i američkih sigurnosnih službi i organa za provođenje zakona. Želim pohvaliti rad svih timova koji su učestvovali. Zajednički ćemo poduzeti odlučne mjere protiv svih za koje sumnjamo da su umiješani u kriminalne aktivnosti koje bi mogle ugroziti našu nacionalnu bezbjednosti" navela je Evans.

Oglasio se direktor FBI-ja

Direktor FBI-ja Kaš Patel (Kash Patel) izjavio je da ovaj slučaj uključuje sumnje na špijunažu, što predstavlja izuzetno ozbiljnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima.

"Istraga je i dalje u toku, ali želim poslati jasnu poruku: FBI nema tolerancije prema bilo kome ko prekrši zakletvu datu Sjedinjenim Američkim Državama i čiji postupci ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost i sigurnost naših partnera", poručio je Patel.

(Avaz)

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