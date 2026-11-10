Kušner: Prvi dan razgovora bio konstruktivan

Specijalni izaslanik SAD Džared Kušner izjavio je da je prvi dan razgovora predstavnika SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju bio konstruktivan i fokusiran na aranžmane iz domena bezbjednosti.

"Ohrabreni smo današnjim konstruktivnim diskusijama. Prema uputstvu predsjednika Donalda Trampa, radimo na okončanju ovog razarajućeg rata i uspostavljanju bezbjednosnih aranžmana neophodnih za suverenu, bezbjednu i prosperitetnu Ukrajinu i trajni mir širom Evrope", napisao je Kušner na "Iksu".

Svijet Dogovor je postignut: Važan rezultat pregovora u Abu Dabiju

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održavaju se u Abu Dabiju danas i sutra.

Izvor iz ruske pregovaračke delegacije rekao je ranije agenciji RIA "Novosti" da će razgovori biti fokusirani na ključne aspekte formiranja nove kontinentalne bezbjednosne arhitekture. Ukrajinsko rješenje je jedna od tema na dnevnom redu, prenosi Srna.