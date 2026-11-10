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Kušner: Prvi dan razgovora bio konstruktivan

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АТВ редакција
10.11.2026 20:49

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Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Džared Kušner (drugi zdesna) govori tokom konsultativnog sastanka predstavnika SAD, Ukrajine i članica EU, uoči trilateralnih pregovora Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u utorak, 10. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Specijalni izaslanik SAD Džared Kušner izjavio je da je prvi dan razgovora predstavnika SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju bio konstruktivan i fokusiran na aranžmane iz domena bezbjednosti.

"Ohrabreni smo današnjim konstruktivnim diskusijama. Prema uputstvu predsjednika Donalda Trampa, radimo na okončanju ovog razarajućeg rata i uspostavljanju bezbjednosnih aranžmana neophodnih za suverenu, bezbjednu i prosperitetnu Ukrajinu i trajni mir širom Evrope", napisao je Kušner na "Iksu".

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Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održavaju se u Abu Dabiju danas i sutra.

Izvor iz ruske pregovaračke delegacije rekao je ranije agenciji RIA "Novosti" da će razgovori biti fokusirani na ključne aspekte formiranja nove kontinentalne bezbjednosne arhitekture. Ukrajinsko rješenje je jedna od tema na dnevnom redu, prenosi Srna.

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Džared Kušner

pregovori

Abu Dabi

Amerika

Rusija

Ukrajina

Iran

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