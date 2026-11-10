Otkriven ptičiji grip na farmi u blizini Berlina

Virus ptičijeg gripa otkriven je prvi put ove jeseni na malom imanju za uzgoj živine u Brandenburgu, njemačkoj pokrajini koja okružuje Berlin, saopšteno je iz pokrajinskog Ministarstva poljoprivrede.

Visokopatogeni virus ptičjeg gripa H5N1 potvrđen je na imanju od oko 160 pataka, gusaka i pilića u okrugu Haveland.

Vlasti su naredile uništavanje ptica i uspostavljanje zaštitnih i nadzornih zona oko lokacije.

Njemački institut "Fridrih Lefler", koji je državna referentna laboratorija, saopštio je da je rizik od širenja virusa među divljim pticama visok jer je u toku jesenja migracija.

Ptičiji grip otkriven je početkom ovog mjeseca kod divlje guske u okrugu Oder-Špre u Brandenburgu, prenosi Srna.