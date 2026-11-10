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Teheran negirao da je napao francuske supermarkete

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АТВ редакција
10.11.2026 18:23

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Zamrzivači se prazne, a smrznuti proizvodi utovaraju u trgovačka kolica kako bi bili bačeni u supermarketu ICA Kvantum u Šebu, u Švedskoj, u ponedjeljak, 2. novembra 2026. godine, nakon što su pojedine prodavnice tokom noći imale problema sa hladnjacima i zamrzivačima.
Foto: Tanjug/Johan Nilsson /TT News Agency via AP

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je optužbe Pariza da Teheran stoji iza nedavne serije hakerskih napada na sisteme za hlađenje namirnica u supermarketima u Francuskoj, nazivajući ove tvrdnje "neosnovanim i pristrasnim".

Ministarstvo je navelo da "snažno osuđuje istrošenu politiku optuživanja Irana" koju vodi Francuska, prenio je "Politiko".

Francuski ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je juče da je Iranska revolucionarna garda odgovorna za opsežne hakerske napade na nekoliko lanaca supermarketa prošlog mjeseca.

Baro je danas izjavio da Pariz neće "ništa isključiti" u odgovoru na kibernetičke napade koji su pogodili 700 lokacija za distribuciju hrane.

Supermarketi su nakon napada na sisteme za hlađenje morali da bace velike količine hrane.

"Preduzećemo sve mjere, uključujući one koje nećemo javno otkriti, a koje sami smatramo srazmjernim i neophodnim da bismo odvratili dalje napade i kaznili odgovorne za ovu neprihvatljivu agresiju", rekao je šef francuske diplomatije.

Iranski ambasador u Francuskoj pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova u Parizu nakon što su francuski tužioci saopštili da pokreću istragu o hakerskim napadima, prenosi Srna.

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hakeri

Hakerski napadi

hakerski napad na frižidere

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