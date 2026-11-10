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Ljuljale se zgrade u Gvatemala Sitiju

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АТВ редакција
10.11.2026 16:36

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Zemljotres je potresao zgrade u Gvatemala Sitiju, a osjetio se i u susjednom El Salvadoru, rekli su očevici Rojtersu.
Foto: X/printscreen

Zemljotres je potresao zgrade u Gvatemala Sitiju, a osjetio se i u susjednom El Salvadoru, rekli su očevici Rojtersu.

Zemljotres je potresao zgrade u Gvatemala Sitiju, a osjetio se i u susjednom El Salvadoru, rekli su očevici Rojtersu.

Prema preliminarnim podacima Seizmološke službe Gvatemale, zemljotres magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je južnu obalu zemlje.

Potres se desio na dubini od 10 kilometara u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu, prenosi Srna.

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Gvatemala

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epicentar zemljotresa

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