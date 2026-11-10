Ljuljale se zgrade u Gvatemala Sitiju

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres je potresao zgrade u Gvatemala Sitiju, a osjetio se i u susjednom El Salvadoru, rekli su očevici Rojtersu.
Zemljotres je potresao zgrade u Gvatemala Sitiju, a osjetio se i u susjednom El Salvadoru, rekli su očevici Rojtersu.
🇬🇹 SISMO DE 5,6 SACUDE LAS AGUAS DEL PACÍFICO FRENTE A GUATEMALA
Un movimiento sísmico de magnitud 5,6 se produjo durante la mañana del 10 de noviembre de 2026 frente al litoral pacífico de Guatemala. El evento fue registrado a las 08:54:16, hora local, y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al sur de Puerto San José, una localidad costera con aproximadamente 18.600 habitantes. Su localización mar adentro sitúa el origen del movimiento frente a la costa sur del territorio guatemalteco.
Por ahora, no se han confirmado daños materiales ni víctimas. La información disponible corresponde a los parámetros iniciales del movimiento telúrico.— Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) November 10, 2026
Prema preliminarnim podacima Seizmološke službe Gvatemale, zemljotres magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je južnu obalu zemlje.
Así el panorama después del sismo. #sismogt #Guatemala https://t.co/N9OOiqYkvx— Daniel Zach (@danielzch_) November 10, 2026
Potres se desio na dubini od 10 kilometara u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu, prenosi Srna.
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