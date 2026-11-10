Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je cilj da se Evropa uključi u trilateralne pregovore o Ukrajini.

Rubio je rekao da je prvi dan razgovora koje su SAD vodile sa ruskim i ukrajinskim predstavnicima u Abu Dabiju bio veoma produktivan.

On je dodao da je saveznicima iz Grupe sedam rekao da američke ekonomske sankcije i pomorska blokada funkcionišu "toliko dobro" da nema potrebe da predsjednik Donald Tramp pokreće velike borbene operacije u Iranu.

Rubio je u obraćanju novinarima u Parizu rekao da ekonomska šteta koju je Vašington nanio Iranu vremenom postaje sve veća, te da su SAD i dalje otvorene za postizanje "pravog dogovora", ali da su uslovi koje Teheran i dalje postavlja "apsurdni", prenosi Srna.