Autor:ATV redakcija
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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je cilj da se Evropa uključi u trilateralne pregovore o Ukrajini.
Rubio je rekao da je prvi dan razgovora koje su SAD vodile sa ruskim i ukrajinskim predstavnicima u Abu Dabiju bio veoma produktivan.
On je dodao da je saveznicima iz Grupe sedam rekao da američke ekonomske sankcije i pomorska blokada funkcionišu "toliko dobro" da nema potrebe da predsjednik Donald Tramp pokreće velike borbene operacije u Iranu.
Rubio je u obraćanju novinarima u Parizu rekao da ekonomska šteta koju je Vašington nanio Iranu vremenom postaje sve veća, te da su SAD i dalje otvorene za postizanje "pravog dogovora", ali da su uslovi koje Teheran i dalje postavlja "apsurdni", prenosi Srna.
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