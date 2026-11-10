Logo

Rubio: Želimo da se Evropa uključi u trilateralne pregovore

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 15:50

Komentari:

0
Američki državni sekretar Marko Rubio razgovara sa novinarima prije sastanka sa Dinorom Figuerom, predsjednicom Narodne skupštine Venecuele iz 2015. godine, u Sali za ugovore u Stejt departmentu, u petak, 9. oktobra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je cilj da se Evropa uključi u trilateralne pregovore o Ukrajini.

Rubio je rekao da je prvi dan razgovora koje su SAD vodile sa ruskim i ukrajinskim predstavnicima u Abu Dabiju bio veoma produktivan.

On je dodao da je saveznicima iz Grupe sedam rekao da američke ekonomske sankcije i pomorska blokada funkcionišu "toliko dobro" da nema potrebe da predsjednik Donald Tramp pokreće velike borbene operacije u Iranu.

Rubio je u obraćanju novinarima u Parizu rekao da ekonomska šteta koju je Vašington nanio Iranu vremenom postaje sve veća, te da su SAD i dalje otvorene za postizanje "pravog dogovora", ali da su uslovi koje Teheran i dalje postavlja "apsurdni", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Amerika

Vašington

Rusija

Ukrajina

Sukob

Komentari (0)

Više iz rubrike

Saobraćajna nezgoda izazvana gustom maglom na auto-putu u blizini Jambola u Bugarskoj, u utorak, 10. novembra 2026. godine.

Svijet

Stravična nesreća u Bugarskoj, 12 poginulih u lančanom sudaru

1 h

0
Robert Fico

Svijet

Fico: Mercove prijetnje predstavljaju ucjenu

2 h

0
Djevojčica ubila mlađu sestru očevim pištoljem: Roditelji zatekli jeziv prizor

Svijet

Djevojčica ubila mlađu sestru očevim pištoljem: Roditelji zatekli jeziv prizor

2 h

0
Nesreća vozila izazvana gustom maglom na autoputu blizu Jambola, Bugarska, u utorak, 10. novembra 2026.

Svijet

Stravičan lančani sudar: Proglašeno vanredno stanje u Bugarskoj

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima