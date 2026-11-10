Stravičan lančani sudar: Proglašeno vanredno stanje u Bugarskoj

Vanredna situacija proglašena je u tri opštine u bugarskoj oblasti Jambol zbog teškog lančanog sudara na auto-putu "Trakija".

Sve raspoložive snage i resursi nadležnih institucija iz oblasti Jambol, Sliven i Burgas mobilisani su za potrebe spasilačke akcije, a u operaciju je uključen i vojni avion "Spartan", piše portal "Novinite".

Režim djelimične vanredne situacije obuhvata opštine Jambol, Tundža i Straldža. Odluka je donesena naredbom regionalnog guvernera Georgija Čalakova i stupila je na snagu 10. novembra u 7.30 časova, saopštila je regionalna uprava.

Odluka je donesena zbog vanrednih okolnosti i velike materijalne štete nastale usljed teške saobraćajne nesreće.

Naredbom su predviđene mjere za ograničavanje i otklanjanje posljedica nesreće, pravovremeno obavještavanje stanovništva putem nacionalnog sistema za rano upozoravanje i platforme BG-ALERT, kao i stavljanje potrebne mehanizacije i ljudstva u stanje pripravnosti.

Za rukovođenje spasilačkom operacijom imenovan je komesar Ivan Dinev, direktor Regionalne uprave za protivpožarnu zaštitu i zaštitu stanovništva u Jambolu. Na mjestu nesreće angažovane su ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasne službe.

Dodatne medicinske i spasilačke ekipe mobilisane su iz sve tri oblasti. Povrijeđeni se prevoze i zbrinjavaju u bolnicama u Jambolu, Slivenu i Burgasu.

U spasilačkoj akciji učestvuje i vojni avion "Spartan", dok pripadnici vojne jedinice iz Kabilea pružaju podršku policijskim snagama.

Regionalni guverner Georgi Čalakov hitno je sazvao regionalni krizni štab, lično prati razvoj situacije i koordiniše aktivnosti nadležnih institucija.

Situacija je i dalje složena zbog guste magle i mokrog kolovoza, koji dodatno otežavaju rad spasilačkih ekipa. Dionica auto-puta "Trakija" na području Jambola i dalje je zatvorena za saobraćaj.

Aktiviran je sistem BG-ALERT, putem kojeg su građani upozoreni na opasne vremenske uslove i pozvani na dodatni oprez.

Svijet Lančani sudar u Bugarskoj: Raste broj poginulih

Nadležni apeluju na vozače da smanje brzinu, drže bezbjedno odstojanje i izbjegavaju rizične manevre.

Sve nadležne službe ostaju u pripravnosti dok se situacija ne stavi pod kontrolu i spasilačka operacija ne bude završena.

Najmanje deset ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na auto-putu na jugoistoku Bugarske u kojoj je učestvovalo pedesetak vozila, a koja se desila usljed guste magle, javili su danas lokalni mediji.