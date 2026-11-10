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Njemačka: Skladišta gasa na rekordnom niskom nivou

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АТВ редакција
10.11.2026 13:53

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Gasovod
Foto: Jakub Pabis/Pexels

Njemačka je u zimu ušla sa rekordno niskim nivoima gasa u svojom skladištima, zbog čega je ugrožena pouzdanost u isporuku ovog energenta u slučaju pogoršanja vremenskih uslova, saopšteno je iz Asocijacije operatera sistema skladišta gasa (INES).

"Njemačka je u sezonu grijanja 2026/2027. godine ušla sa istorijski niskim nivoom ispunjenosti skladišta gasa. Do 1. novembra skladišta su bila ispunjena do samo 61 odsto, što je za devet odsto manje od ciljanih 70 odsto", ističe se u saopštenju INES-a.

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U saopštenju se pominju nedovoljne ekonomske inicijative i visoka povlačenja energenta tokom sezone kao glavni faktori za pad u nivoima ispunjenosti skladišta.

(Srna)

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Tagovi :

Njemačka

gas

zima

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