Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH ove godine pada u subotu, 21. novembra, i ne prenosi se na poned‌jeljak.

Naime, kako je rečeno iz Ministarstva uprave i lokalna samouprave Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini utvrđen je kao republički praznik koji se praznuje 21. novembra.

"Članom 4. navedenog zakona propisano je da se praznik prenosi na poned‌jeljak isključivo u slučaju kada drugi dan republičkog praznika koji se praznuje dva dana pada u ned‌jelju", navode iz resornog ministarstva.

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Kako dodaju, imajući u vidu da se Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH praznuje jedan dan, te da Zakonom nije predviđeno prenošenje praznika u slučaju kada pada u subotu, 21. novembra 2026. godine obilježava se u subotu, bez prenošenja neradnog dana na poned‌jeljak, 23. novembar 2026. godine.

(Nezavisne novine)