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Da li se praznik sa subote 21. novembra prenosi na poned‌jeljak?

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АТВ редакција
10.11.2026 13:36

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Kalendar za novembar
Foto: Anete Lusina/Pexels

Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH ove godine pada u subotu, 21. novembra, i ne prenosi se na poned‌jeljak.

Naime, kako je rečeno iz Ministarstva uprave i lokalna samouprave Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini utvrđen je kao republički praznik koji se praznuje 21. novembra.

"Članom 4. navedenog zakona propisano je da se praznik prenosi na poned‌jeljak isključivo u slučaju kada drugi dan republičkog praznika koji se praznuje dva dana pada u ned‌jelju", navode iz resornog ministarstva.

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Kako dodaju, imajući u vidu da se Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH praznuje jedan dan, te da Zakonom nije predviđeno prenošenje praznika u slučaju kada pada u subotu, 21. novembra 2026. godine obilježava se u subotu, bez prenošenja neradnog dana na poned‌jeljak, 23. novembar 2026. godine.

(Nezavisne novine)

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Tagovi :

Praznici Republike Srpske

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

Dejtonski sporazum

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