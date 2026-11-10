Autor:ATV redakcija
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U dva velika lančana sudara po gustoj magli na auto-putu u istočnom dijelu Bugarske poginulo je najmanje 12 ljudi, a desetine su povrijeđene, izjavila je bugarski ministar zdravlja Katja Ivkova.
Ona je rekla da je auto-put između Sofije i Burgasa na crnomorskoj obali zatvoren u oba smjera.
Ivkova je dodala da je deset ljudi poginulo na licu mjesta, a još dvije osobe preminule su dok su transportovane u bolnicu, te da je ukupno 46 ljudi prevezeno u medicinske ustanove.
U sudarima je učestvovalo ukupno 86 vozila, među kojima je bilo mnogo teških kamiona. Nesreće su se desile na suprotnim kolovozima na istom mjestu jutros u 7.00 časova, prenio je AP.
Regionalni guverner Mihail Kašerov izjavio je novinarima na mjestu nesreće da je scena neopisiva i da nikada nije vidio bilo šta slično.
Policija je pokrenula istragu i saopštila da početne procjene ukazuju na "smanjenu vidljivost zbog brzog stvaranja guste magle, vlažnu površinu kolovoza i brzinu koja nije bila prilagođena uslovima na putu", prenosi Srna.
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