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Stravična nesreća u Bugarskoj, 12 poginulih u lančanom sudaru

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АТВ редакција
10.11.2026 15:35

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Saobraćajna nezgoda izazvana gustom maglom na auto-putu u blizini Jambola u Bugarskoj, u utorak, 10. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

U dva velika lančana sudara po gustoj magli na auto-putu u istočnom dijelu Bugarske poginulo je najmanje 12 ljudi, a desetine su povrijeđene, izjavila je bugarski ministar zdravlja Katja Ivkova.

Ona je rekla da je auto-put između Sofije i Burgasa na crnomorskoj obali zatvoren u oba smjera.

Ivkova je dodala da je deset ljudi poginulo na licu mjesta, a još dvije osobe preminule su dok su transportovane u bolnicu, te da je ukupno 46 ljudi prevezeno u medicinske ustanove.

U sudarima je učestvovalo ukupno 86 vozila, među kojima je bilo mnogo teških kamiona. Nesreće su se desile na suprotnim kolovozima na istom mjestu jutros u 7.00 časova, prenio je AP.

Regionalni guverner Mihail Kašerov izjavio je novinarima na mjestu nesreće da je scena neopisiva i da nikada nije vidio bilo šta slično.

Policija je pokrenula istragu i saopštila da početne procjene ukazuju na "smanjenu vidljivost zbog brzog stvaranja guste magle, vlažnu površinu kolovoza i brzinu koja nije bila prilagođena uslovima na putu", prenosi Srna.

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Bugarska

lančani sudar

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tragedija

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