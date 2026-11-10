Američki sud naredio psihijatrijsku evaluaciju Tomasa Markla, oca Megan Markl, koji je optužen za posjedovanje dječije pornografije, javio je "Si-Bi-Es njuz".

U ranijem izvještaju sudije Lindzi Grifin navedeno je da je Markl, koji se pojavio u sudu u Tampi u petak, 6. novembra, u lošem zdravstvenom stanju, te da treba uzeti u obzir njegove godine i probleme sa pamćenjem.

Grifinova je navela da Markl nije u stanju da razumije prirodu i posljedice procesa koji se vodi protiv njega, niti da na pravi način pomogne advokatima u pripremanju odbrane.

Ona je istakla da njegovo mentalno stanje ometa njegovu sposobnost da učestvuje u pravnom postupku, te da je zbog toga naredila psihijatru da pregleda Markla i da dostavi izvještaj do 20. novembra.

Markl će u međuvremenu ostati u kućnom pritvoru.

Ukoliko bude osuđen, Marklu prijeti do 20 godina zatvora, prenosi Srna.