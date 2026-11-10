Logo

Sud naredio psihijatrijsku evaluaciju Tomasa Markla

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 16:22

Komentari:

0
Otac Megan Markl, Tomas Markl Stariji.
Foto: YouTube/Screenshot/ 7NEWS Australia

Američki sud naredio psihijatrijsku evaluaciju Tomasa Markla, oca Megan Markl, koji je optužen za posjedovanje dječije pornografije, javio je "Si-Bi-Es njuz".

U ranijem izvještaju sudije Lindzi Grifin navedeno je da je Markl, koji se pojavio u sudu u Tampi u petak, 6. novembra, u lošem zdravstvenom stanju, te da treba uzeti u obzir njegove godine i probleme sa pamćenjem.

Grifinova je navela da Markl nije u stanju da razumije prirodu i posljedice procesa koji se vodi protiv njega, niti da na pravi način pomogne advokatima u pripremanju odbrane.

Ona je istakla da njegovo mentalno stanje ometa njegovu sposobnost da učestvuje u pravnom postupku, te da je zbog toga naredila psihijatru da pregleda Markla i da dostavi izvještaj do 20. novembra.

Markl će u međuvremenu ostati u kućnom pritvoru.

Ukoliko bude osuđen, Marklu prijeti do 20 godina zatvora, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tomas Markl

Megan Markl

Psihijatrija

sud

dječija pornografija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Motorni čamac prolazi pored usidrenog teretnog broda u Ormuskom moreuzu kod Bandar Abasa u Iranu, rano ujutro u ponedjeljak, 28. septembra 2026. godine.

Svijet

Tanker sa ruskim dizelom stigao do Amerike

1 h

0
Američki državni sekretar Marko Rubio razgovara sa novinarima prije sastanka sa Dinorom Figuerom, predsjednicom Narodne skupštine Venecuele iz 2015. godine, u Sali za ugovore u Stejt departmentu, u petak, 9. oktobra 2026. godine, u Vašingtonu.

Svijet

Rubio: Želimo da se Evropa uključi u trilateralne pregovore

1 h

0
Saobraćajna nezgoda izazvana gustom maglom na auto-putu u blizini Jambola u Bugarskoj, u utorak, 10. novembra 2026. godine.

Svijet

Stravična nesreća u Bugarskoj, 12 poginulih u lančanom sudaru

1 h

0
Robert Fico

Svijet

Fico: Mercove prijetnje predstavljaju ucjenu

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima