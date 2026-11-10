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Tanker sa ruskim dizelom stigao do Amerike

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АТВ редакција
10.11.2026 15:57

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Motorni čamac prolazi pored usidrenog teretnog broda u Ormuskom moreuzu kod Bandar Abasa u Iranu, rano ujutro u ponedjeljak, 28. septembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Tanker koji prevozi prvu isporuku ruskog dizela za SAD zaustavio se kod istočne američke obale, pokazuju podaci o brodarskom saobraćaju.

Grčki operater broda "Agioi fanendes", saopštio je da destinacija tankera još nije određena.

Tanker, koji plovi pod zastavom Malte, natovaren je sa 40.000 tona dizela sa ultraniskim sadržajem sumpora u ruskoj baltičkoj luci Primorsk 22. oktobra.

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je prošlog mjeseca iznenadni sporazum sa Moskvom o uvozu dizela iz Rusije da bi se uticalo na sniženje cijena na pumpama uoči izbora za Kongres SAD.

Brodovi mogu da promijene svoje deklarisano odredište ili da se vrate na status "za narudžbine" više puta tokom putovanja ukoliko potencijalni dogovor propadne, planovi se promijene ili operater ne želi da objavi svoje planirano odredište, prenosi Srna.

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Ormuski moreuz

tanker

Rusija

Amerika

Euro dizel

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