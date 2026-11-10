Naučnici uzgajaju minijaturne ljudske organe: Veliki iskorak u testiranju lijekova

Tehnologija uzgoja minijaturnih ljudskih organa iz matičnih ćelija mogla bi značajno da unaprijedi testiranje lijekova, omogući preciznije istraživanje bolesti i smanji potrebu za eksperimentima na životinjama, rekao je Ćisin Džung, tehnološki direktor i potpredsjednik kineske biotehnološke kompanije "Džunhuej bio".

Ćisin je objasnio da se organoidi, odnosno minijaturne strukture koje oponašaju funkcije ljudskih organa, stvaraju u laboratorijskim uslovima korištenjem matičnih ćelija, a mogu se upotrijebiti za istraživanje bolesti i ispitivanje novih lijekova prije njihovog kliničkog testiranja na ljudima.

On je naveo da kompanija razvija organoide mozga, srca, pluća, jetre i kože, te da ova tehnologija omogućava preciznije ispitivanje reakcija ljudskog organizma.

"Više od 90 odsto lijekova koji uspješno prođu pretklinička ispitivanja ne uspijeva u fazi kliničkog ispitivanja na ljudima. Jedan od glavnih razloga su razlike između životinjskih i ljudskih organizama", rekao je Ćisin novinarima koji učestvuju u međunarodnom programu za novinare u Kini.

On je istakao da organoidi dobijeni iz ljudskih matičnih ćelija omogućavaju vjernije modeliranje ljudskih organa, što može doprinijeti efikasnijem razvoju lijekova, smanjenju troškova istraživanja i upotrebe laboratorijskih životinja.

Među rezultatima rada kompanije izdvojio je razvoj moždanih organoida koji oponašaju određene karakteristike Alchajmerove bolesti, kao i modela mozga izloženog stresu, kod kojeg se prate električne aktivnosti neurona.

Kompanija je razvila i organoide krvno-moždane barijere, pluća, jetre i kože, dok se srčani organoidi ritmično kontrahuju poput ljudskog srca i koriste za istraživanje srčanih oboljenja i posljedica virusnih infekcija.

Ćisin je predstavio i razvoj takozvane organoidne inteligencije, koja podrazumijeva praćenje i analizu električnih signala između neurona, kao i ispitivanje reakcija moždanih organoida na spoljašnje stimuluse.

On je naveo da moždani organoidi u laboratoriji kompanije mogu da prežive duže od 300 dana, dok je za njihov razvoj, zavisno od vrste organa, potrebno od 15 dana do tri mjeseca.

Prema njegovim riječima, tehnologija još nije dostigla nivo koji bi omogućio bezbjednu transplantaciju ovako stvorenih organa, ali već ima značajnu primjenu u pretkliničkim istraživanjima i farmaceutskoj industriji.

Kompanija sarađuje sa velikim farmaceutskim proizvođačima, prodaje laboratorijsku opremu i komplete za uzgoj organoida, a pruža i usluge testiranja lijekova i obuke istraživača.

Govoreći o etičkim pitanjima, Ćisin je rekao da kompanija koristi embrionalne i indukovane pluripotentne matične ćelije, uz neophodne dozvole i saglasnost pacijenata i zdravstvenih ustanova.

Ova kompanija razvija i organoide pandi, što omogućava istraživanje ove ugrožene životinjske vrste bez potrebe za žrtvovanjem životinja.

Kada je riječ o međunarodnoj saradnji, Ćisin je naveo da kompanija ima poslovno prisustvo u Singapuru i razvija saradnju sa tržištima Jugoistočne Azije, dok je izlazak na evropsko tržište otežan zbog regulatornih zahtjeva.

On je istakao da u Kini već postoji više od 50 kompanija koje se bave tehnologijom organoida, te da se ova oblast ubrzano razvija.

Kompanija "Džunhuej bio" osnovana je 2023. godine u Čengduu, a iste godine dobila je status visokotehnološkog preduzeća.

Njeno postrojenje za proizvodnju organoida u skladu sa standardima dobre proizvođačke prakse /GMP/ završeno je i pušteno u rad u julu ove godine, prenosi Srna.