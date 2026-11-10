Fridrih Merc urlao na Roberta Fica, upućene i prijetnje

Premijer Slovačke Robert Fico otkrio je kako je kancelar Njemačke Fridrih Merc vikao na njega zbog odbijanja Bratislave da podrži paket antiruskih sankcija.

"Zar ja sada treba sav da se preplašim zbog toga što nemački kancelar nešto govori? Sjećam se prvog razgovora sa njim, kada me je pozvao i vikao na mene - šta to sebi dozvoljavam kada sam blokirao sankcije protiv Rusije, jer se to ticalo slovačkih interesa, i da će nam zaustaviti sav novac, i ne znam šta sve ne", rekao je Fico na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Češke Andrejem Babišom.

Blokada 18. paketa sankcija i sukob oko energenata

U ljeto 2025. godine Slovačka je blokirala tadašnji 18. paket sankcija, zahtijevajući od Evropske komisije realno rješenje za situaciju sa energentima. Fico se tada zalagao za nastavak isporuka iz Rusije, budući da bi njihovo zaustavljanje negativno uticalo na cijene i evropsku konkurentnost.

Dan ranije, list Fajnenšel tajms objavio je da je Merc u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti zaprijetio blokadom budžeta EU za period 2028–2034. ukoliko pojedine članice bloka odbiju da finansiraju Ukrajinu.

Pregovori u ćorsokaku: Četvoro protiv novog kredita za Kijev

Do kraja godine EU mora da postigne dogovor o finansiranju potreba Kijeva za 2027. godinu i istovremeno pokuša da usaglasi budžet unije. Pregovori o ovom pitanju već su zašli u ćorsokak zbog suprotstavljenih stavova zemalja članica. Slovačka, Mađarska, Češka i Bugarska saopštile su da neće učestvovati u novom kreditu.

U Ukrajini zahtijevaju da se sljedeće godine pokrije budžetski deficit od 70 milijardi evra. Kako je izjavio Košta, Evropska unija namerava da obezbedi približno dve trećine tog iznosa.