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Putin: Na sastanku ODBK-a biće bezbjednosna pitanja

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АТВ редакција
10.11.2026 21:18

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Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravlja predsjednika Savjeta ministara Toga Fora Esozimnu Gnasingbea tokom njihovog susreta na marginama Samita Rusija–Afrika u Velikoj kremaljskoj palati u Moskvi, u petak, 30. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

Sastanak Organizacije sporazuma o kolektivnoj bezbjednosti /ODKB/ baviće se bezbjednosnim pitanjima u najširem smislu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Razgovaraćemo o svim aspektima naših odnosa - ekonomiji i drugim pitanjima humanitarne prirode, i o bezbjednosti u širem smislu te riječi", rekao je Putin na sastanku sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Lukašenko je zahvalio Putinu za podršku Rusije u obezbjeđivanju modernog naoružanja za bjelorusku vojsku.

Putin je sutra domaćin godišnjeg sastanka ODBK-a, koji čine Rusija, Jermenija, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgizija i Tadžikistan, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Sastanak

ODKB

razgovor

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