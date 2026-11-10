Putin: Na sastanku ODBK-a biće bezbjednosna pitanja

Sastanak Organizacije sporazuma o kolektivnoj bezbjednosti /ODKB/ baviće se bezbjednosnim pitanjima u najširem smislu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Razgovaraćemo o svim aspektima naših odnosa - ekonomiji i drugim pitanjima humanitarne prirode, i o bezbjednosti u širem smislu te riječi", rekao je Putin na sastanku sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Lukašenko je zahvalio Putinu za podršku Rusije u obezbjeđivanju modernog naoružanja za bjelorusku vojsku.

Putin je sutra domaćin godišnjeg sastanka ODBK-a, koji čine Rusija, Jermenija, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgizija i Tadžikistan, prenosi Srna.