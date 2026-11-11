Dvije evropske zemlje upozorile građane: Sklonite se

Stanovnicima dijelova Letonije i Litvanije vlasti su poručile da se sklone na sigurno nakon što su neidentifikovani dronovi ušli u vazdušni prostor tih država.

Ljudi u nekoliko regiona su u srijedu upozoreni da potraže zaklon dok su NATO borbeni avioni podignuti u vazduh kako bi reagovali na bezbjednosni incident.

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Prema dostupnim informacijama, dron je u vazdušni prostor ovih članica NATO ušao iz susjedne Rusije ili Bjelorusije.

Upozorenje za Kaunas i zatvaranje aerodroma

Upozorenje litvanskog Nacionalnog centra za upravljanje krizama obuhvatilo je i Kaunas, drugi po veličini grad u zemlji sa oko 300 hiljada stanovnika. Prema pristiglim izvještajima, aerodrom u Kaunasu privremeno je obustavio sve letove.

Oko 23 časa objavljen je žuti nivo uzbune, a građanima u okruzima Viljnus i Utena preporučeno je da krenu ka najbližim skloništima.

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"Oružane snage Litvanije obavještavaju: moguća vazdušna opasnost (žuto). Pronađite sigurno mjesto. Ako primijetite sumnjiv predmet, ne prilazite mu i pozovite 112. Sačekajte kraj opasnosti", stajalo je u zvaničnom upozorenju.

Uzbuna i u Letoniji

Upozorenje su izdale i vlasti Letonije, koje su oglasile moguću prijetnju u vazdušnom prostoru opština Jekabpils i Madona.

"Obavještavamo vas o mogućoj prijetnji u vazdušnom prostoru Letonije. Trenutno nije potrebno preduzimati nikakve dalje korake. Ako se situacija promijeni, dobićete obavještenje putem sistema ranog upozoravanja na mobilnim telefonima sa uputstvima kako da postupite", objavile su vlasti na platformi Iks.

Letonske službe naknadno su izvijestile da je opasnost prošla: "Obavještavamo vas da je prijetnja za vazdušni prostor u opštini Madona prestala".

Međusobne optužbe oko zalutalih dronova

Ukrajinski dronovi su već ranije ulazili u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije, što pojačava strah od širenja rata na teritoriju onih članica NATO koje se graniče sa Rusijom i Bjelorusijom.

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Rusija optužuje Ukrajinu da koristi vazdušni prostor NATO saveznika kao zaklon za izvođenje napada. Sa druge strane, Kijev poručuje da deo njihovih dronova skreće sa rute zbog ruskog ometanja signala. Članice NATO za ove incidente direktno okrivljuju Rusiju.

(B92)