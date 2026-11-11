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Pojavio se snimak napada na Džozefa Bajdena

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АТВ редакција
11.11.2026 07:34

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Džozef Bajden
Foto: Screenshot / X

Bivši američki predsjednik Džozef Bajden napadnut je i gađan predmetima tokom nenajavljene posjete glavnom gradu Irske Dablinu, a prema navodima irskih i britanskih medija, dvije osobe su uhapšene.

Bajden (83) je doputovao u Dablin sa suprugom kako bi prisustvovao ceremoniji na kojoj je njegov sin Hanter Bajden na Triniti koledžu odlikovan zlatnom medaljom za "izuzetan doprinos javnoj debati", prenosi "Ajriš Egzaminer".

Bivši američki predsjednik sjedio je u prvom redu svečane sale tokom uručenja priznanja. Njegov dolazak nije bio najavljen, ali je publika, čim ga je primijetila, reagovala burnim aplauzom.

Nakon ceremonije, porodicu Bajden ispred koledža dočekali su propalestinski demonstranti, koji su protestovali zbog podrške koju je bivši američki predsjednik pružao Izraelu tokom svog mandata.

Pojedini bacali predmete u pravcu Bajdena i pokušavali da se probiju do njega.

Obezbjeđenje je reagovalo kako bi zaštitilo bivšeg predsjednika, dok je policija upotrijebila biber-sprej i uhapsila dvije osobe.

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Tagovi :

Džozef Bajden

Napad

Irska

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