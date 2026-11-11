Pojavio se snimak napada na Džozefa Bajdena

Bivši američki predsjednik Džozef Bajden napadnut je i gađan predmetima tokom nenajavljene posjete glavnom gradu Irske Dablinu, a prema navodima irskih i britanskih medija, dvije osobe su uhapšene.

Bajden (83) je doputovao u Dablin sa suprugom kako bi prisustvovao ceremoniji na kojoj je njegov sin Hanter Bajden na Triniti koledžu odlikovan zlatnom medaljom za "izuzetan doprinos javnoj debati", prenosi "Ajriš Egzaminer".

🚨 JUST IN: Pro-Palestine rioters tried ATTACKING Joe Biden in Ireland, throwing objects and trying to CHARGE at him as security step in Imagine that! Even a Democrat isn't off limits for them if they're not Islamist enough! Biden and Jill made a surprise visit to Trinity College Dublin, where Hunter was getting a gold medal from the school's debate society. Questionable award 🤡 Protesters outside chanted "Genoc*de Joe," "shame on you" and "blood on your hands!" — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 10, 2026

Bivši američki predsjednik sjedio je u prvom redu svečane sale tokom uručenja priznanja. Njegov dolazak nije bio najavljen, ali je publika, čim ga je primijetila, reagovala burnim aplauzom.

Nakon ceremonije, porodicu Bajden ispred koledža dočekali su propalestinski demonstranti, koji su protestovali zbog podrške koju je bivši američki predsjednik pružao Izraelu tokom svog mandata.

Pojedini bacali predmete u pravcu Bajdena i pokušavali da se probiju do njega.

Joe Biden was pelted with milk cartons in Dublin, Ireland, as he took cover behind an umbrella. Police wrestled with protesters while he was rushed into his SUV. https://t.co/DCQbCgztYI — Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2026

Obezbjeđenje je reagovalo kako bi zaštitilo bivšeg predsjednika, dok je policija upotrijebila biber-sprej i uhapsila dvije osobe.