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PU Banjaluka: Troje uhapšenih zbog udesa

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Стеван Лулић
11.11.2026 11:10

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Policija Republike Srpske
Foto: ATV

Dvojica vozača iz Banjaluke i jedan iz Novog Grada uhapšeni su u utorak, 10. novembra, zbog sumnje da su pijani učestvovali u udesima, potvrđeno je u policiji.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da je Novograđanin A.M. uhapšen oko 19.50 sati, nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi poslije koje mu je u krvi utvrđeno 2,48 promila alkohola.

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Nakon toga, oko 20.20 sati, uhapšen je Banjalučanin B.M.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode juče oko 20,20 časova lice B.M. iz Banjaluke, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,52 g/kg alkohola u organizmu", navode u PU Banjaluka.

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"Jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 2,14 g/kg alkohola u organizmu", zaključuje se u saopštenju PU Banjaluka.

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Tagovi :

udes

Alkohol

hapšenje

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