PU Banjaluka: Troje uhapšenih zbog udesa

Dvojica vozača iz Banjaluke i jedan iz Novog Grada uhapšeni su u utorak, 10. novembra, zbog sumnje da su pijani učestvovali u udesima, potvrđeno je u policiji.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da je Novograđanin A.M. uhapšen oko 19.50 sati, nakon što je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi poslije koje mu je u krvi utvrđeno 2,48 promila alkohola.

Društvo Mogući poremećaji: Od sutra na snazi upozorenje za skoro cijelu BiH

Nakon toga, oko 20.20 sati, uhapšen je Banjalučanin B.M.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode juče oko 20,20 časova lice B.M. iz Banjaluke, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,52 g/kg alkohola u organizmu", navode u PU Banjaluka.

Zdravlje Pokazan dvostruko veći rizik: Koliko su bezbjedni lijekovi za mršavljenje?

"Jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 2,14 g/kg alkohola u organizmu", zaključuje se u saopštenju PU Banjaluka.