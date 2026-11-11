Akcija ”Sjena 2” Predrag Ivanić sproveden u OJT Banjaluka!

Predrag Ivanić iz Banjaluke, osumnjičeni za prevaru i teške krađe u akciji ”Sjena 2”, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Ivanića će u roku od 24 sata ispitati dežurni tužilac, koji će nakon toga donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Ivanić je osumnjičen za prevaru starije žene kojoj je uzeo novac dovodeći je u zabludu pričom da joj je sin povrijeđen u saobraćajnoj nesreći. Na teret mu se stavlja i da je na području Laktaša ušao u privatne kuće i ukrao mobilni telefon, motornu pilu i kofer sa alatom. Sumnja se da je ovim djelima žrtvama pričinio štetu od oko 3.200 KM.

Sprovođenje, akcija "Sjena 2"

Inače, Ivanić je poznat kao višestruki prestupnik. Zbog sličnih krivičnih djela hapšen je krajem avgusta, nakon čega je mjesec dana proveo u pritvoru. Čim je pušten na slobodu nastavio je sa prevarama i krađama zbog čega je ponovo uhapšen.

Od početka 2026. godine policija je protiv Ivanića podnijela prijave za najmanje 15 krivičnih djela, a zbog imovinskih delikata je osuđivan 2017, 2021, 2024. i 2025. godine.

Hronika Akcija ”Sjena 2”: Predrag Ivanić ponovo uhapšen zbog prevare i krađa

Iz policije je ranije saopšteno da su žrtve njegovih prevara najčešće stare ili bolesne osobe koje je izmišljenim pričama dovodio u zabludu. Tako je bio i sada kad je Banjalučanki tvrdio da joj je sin povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, te je od nje uzeo novac za njegovo navodno liječenje.