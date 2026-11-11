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Prijavljen da je oštetio budžet Srpske za više od 120.000 KM

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Стеван Лулић
11.11.2026 10:36

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Prijavljen da je oštetio budžet Srpske za više od 120.000 KM
Foto: ATV

Dobojska policija prijavila je D.P, iz ovog grada, Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je utajom poreza oštetio budžet Republike Srpske za više od 120.000 KM.

Kako se sumnja, on je u svojstvu odgovornog lica u jednom privrednom društvu iz Doboja, u poreskoj prijavi za 2022. godinu, suprotno zakonskim propisima, propustio da prikaže cjelokupan ostvareni prihod privrednog društva, te izbjegao obračun, prijavljivanje i uplatu poreza na dobit.

"Na taj način je osumnjičeno lice izbjeglo plaćanje poreza na dobit u iznosu od 93.019,47 KM, čime je budžet Republike Srpske, zajedno sa pripadajućim kamatama, oštetilo za ukupan iznos od 121.986,04 KM", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

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Tagovi :

utaja poreza

Policija

Doboj

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