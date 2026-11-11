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Na meti desetine osoba: Velika akcija u BiH

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АТВ редакција
11.11.2026 08:39

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Na meti desetine osoba: Velika akcija u BiH

Više bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini (BiH) sprovodi veliku akciju s ciljem suzbijanja trgovine narkoticima, a na meti je više desetina osoba.

Pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH, a po naredbama Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH, sprovodi se opsežna operativna akcija usmjerena na dvije organizovane kriminalne grupe koje se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela organizovanog kriminala u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, te krivičnim djelom pranja novca.

Akcija se sprovodi u zajedničkoj koordinaciji s pripadnicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije, Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru akcije sprovode se pretresi na više lokacija na području Zeničko-dobojskog, Sarajevskog i Srednjobosanskog kantona, kao i na području Republike Srpske. Izdate su naredbe za hapšenje osumnjičenih osoba, a aktivnosti na njihovoj realizaciji su u toku.

Aktivnosti obuhvataju privođenje osoba koje se dovode u vezu s navedenim krivičnim djelima, pretrese stambenih i drugih objekata i imovine te privremeno oduzimanje vozila i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Operativnim aktivnostima obuhvaćeno je više desetina osoba, a preduzete mjere i radnje usmjerene su na dokumentovanje krivičnih djela, prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti koje se dovode u vezu s djelovanjem navedenih organizovanih kriminalnih grupa, prenosi "Avaz".

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Tagovi :

Policija

hapšenje

Policijska akcija

Droga

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