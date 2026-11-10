Mladića vezao za stolicu u podrumu: Modričanin osumnjičen za zlostavljanje i mučenje

Osnovni sud u Modriči odredio je jednomjesečni pritvor za M.P. iz Modriče osumnjičenom za mučenje i zlostavljanje F.E. koga je zarobio u podrumu svoje kuće, vezajući ga konopcem za stolicu.

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Doboju koje M.P. na teret stavlja da je počinio krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, kao i dva krivična djela neovlašteno objavljivanja i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

Kako je saopštilo tužilaštva sve se odigralo tokom ljeta ove godine.

Vezao ga za stolicu i snimao mobilnim telefonom

”Osumnjičeni je primjenom sile i prijetnje nanio tešku patnju oštećenom F.E. sa ciljem da od njega dobije obavještenje i da ga zastraši na način da je imenovanog pozvao svojoj kući, te ga nasilno uveo u podrum gdje mu je konopcem vezao ruke za naslon stolice. Pod prijetnjom da će ga ubiti naredio je oštećenom da ponavlja njegove neistinite riječi, usmjerene protiv jedne porodice, što je oštćeni i učinio, dok je osumnjičeni to snimao svojim mobilnom telefonom”, navodi se u saopštenju OJT Doboj.

Dodaje se da je fonogram snimka M.P. sa svoje imejl adrese dostavio MUP-u Republike Srpske, bez pristanka oštećenog.

Prijetnje ubistvom

”Nakon što je iznudio iskaz, oštećenom je odvezao ruke i naredio mu da četiri sata i dalje mora sjediti na stolici bez hrane i pića. Naredio mu je i da naredni dana dođe kod njega kući, prijeteći da će ga u suprotnom naći, da mu neće biti dobro i da to nikome ne smije govoriti ni prijavljivati”, navodi OJT Doboj.

Snimak komšija dostavio MUP-u

Pojašnjava se da se M.P. na teret stavlja i da je u septembru nadzornom kamerom sa svoje kuće snimio E.Dž. i S.Dž, koje su se verbalno raspravljale na lokalnom putu.

”Taj video zapis je, bez pristanka E.Dž. i S.Dž. proslijedio drugima, odnosno MUP-u Republike Srpske, što je moglo da ima štetne posljedice za lični život oštećenih”, navodi tužilaštvo.

Dodaju da je osumnjičenim M.P. pritvor određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.