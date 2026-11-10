Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu M-18 Sarajevo - Tuzla, u blizini Nišićke visoravni, dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila, usljed čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen u oba smjera.
Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva automobila i kamion.
U nesreći je jedna osoba zadobila tjelesne povrede te je upućena na ukazivanje ljekarske pomoći, dok stepen povreda u ovom trenutku još uvijek nije zvanično poznat.
Iz Operativnog centra MUP-a KS rečeno je za Kliks.ba da je do nesreće došlo u 18.30 časova te da je saobraćaj u potpunosti obustavljen.
Zbog siline sudara i rasutih dijelova po kolovozu, saobraćaj je paralizovan, a na ovoj dionici već su se počele formirati kilometarske kolone u oba pravca.
Na mjestu događaja nalaze se policijske patrole koje obezbjeđuju lokaciju i vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove nesreće.
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