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Sudar dva auta i kamiona na putu Sarajevo-Tuzla, ima povrijeđenih

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АТВ редакција
10.11.2026 20:26

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Na magistralnom putu M-18 Sarajevo - Tuzla, u blizini Nišićke visoravni, dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila, usljed čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen u oba smjera.
Foto: Klix/printscreen

Na magistralnom putu M-18 Sarajevo - Tuzla, u blizini Nišićke visoravni, dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila, usljed čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen u oba smjera.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala dva automobila i kamion.

U nesreći je jedna osoba zadobila tjelesne povrede te je upućena na ukazivanje ljekarske pomoći, dok stepen povreda u ovom trenutku još uvijek nije zvanično poznat.

Iz Operativnog centra MUP-a KS rečeno je za Kliks.ba da je do nesreće došlo u 18.30 časova te da je saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Zbog siline sudara i rasutih dijelova po kolovozu, saobraćaj je paralizovan, a na ovoj dionici već su se počele formirati kilometarske kolone u oba pravca.

Na mjestu događaja nalaze se policijske patrole koje obezbjeđuju lokaciju i vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove nesreće.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

Policija

Sarajevo

Tuzla

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