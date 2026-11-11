Zmaj od Šipova ponovo na meti policije: Fizički napao sugrađanina

Autor:Stevan Lulić
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Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, ponovo je na meti policije nakon što je prijavljen da je verbalno i fizički napao sugrađanina, saznaje ATV.
Naime, njemu je juče uručen prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja ugrožavanje bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu tuča i fizički napad.
Kako navode iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, policiji u Šipovu je oko 17,15 časova prijavljeno je da je Grahovac fizički, a zatim i verbalno napao jednu osobu iz Šipova.
Podsjećamo, Zmaj od Šipova je uhapšen krajem oktobra zbog sumnje da je napao muškarca iz Mrkonjić Grada.
On se sumnjiči da je 24. oktobra u mjestu Baraćka brda, na području opštine Mrkonjić Grad, fizički napao drugo lice i tom prilikom mu nanio tjelesne povrede.
"Povrijeđenom licu ljekarska pomoć ukazana je u Domu zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' u Mrkonjić Gradu", rekli su tada iz PU Mrkonjić Grad.
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