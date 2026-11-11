Zmaj od Šipova ponovo na meti policije: Fizički napao sugrađanina

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, ponovo je na meti policije nakon što je prijavljen da je verbalno i fizički napao sugrađanina, saznaje ATV.

Naime, njemu je juče uručen prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja ugrožavanje bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu tuča i fizički napad.

Kako navode iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, policiji u Šipovu je oko 17,15 časova prijavljeno je da je Grahovac fizički, a zatim i verbalno napao jednu osobu iz Šipova.

Hapšen krajem oktobra

Podsjećamo, Zmaj od Šipova je uhapšen krajem oktobra zbog sumnje da je napao muškarca iz Mrkonjić Grada.

On se sumnjiči da je 24. oktobra u mjestu Baraćka brda, na području opštine Mrkonjić Grad, fizički napao drugo lice i tom prilikom mu nanio tjelesne povrede.

"Povrijeđenom licu ljekarska pomoć ukazana je u Domu zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' u Mrkonjić Gradu", rekli su tada iz PU Mrkonjić Grad.