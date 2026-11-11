Nastavlja se vakcinacija be-se-že vakcinom u Srpskoj

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je, nakon privremene obustave, preporučio zdravstvenim ustanovama nastavak imunizacije protiv tuberkuloze be-se-že vakcinom, jer dostupni podaci ne ukazuju na bezbjednosni problem niti nedostatak u kvalitetu vakcine.

"Odluka je donesena nakon razmatranja dokumentacije proizvođača, podataka nadležnih regulatornih institucija i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i konsultacija sa institucijama koje učestvuju u prevenciji i kontroli tuberkuloze u Republici Srpskoj", saopšteno je iz Instituta.

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U saopštenju je navedeno da je be-se-že vakcina bugarskog proizvođača u Republici Srpskoj u upotrebi od 2020, a do kraja septembra ove godine procijenjeno je da je dato oko 51.000 doza.

"Institutu u tom periodu nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon vakcinacije ovom vakcinom", naveli su iz ove zdravstvene ustanove.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, vakcina ovog proizvođača koristila se tokom 2024. i 2025. godine u 12 zemalja članica evropske regije, bez zabilježenih reakcija koje bi ukazivale na bezbjednosne probleme.

U Institutu su istakli da je istraga bugarskog proizvođača, pokrenuta nakon prijava neželjenih reakcija koje je dostavila Agencija za lijekove i medicinske proizvode Hrvatske, pokazala da trenutni dokazi ne ukazuju na bezbjednosni problem ili nedostatak u kvalitetu vakcine.

Serije be-se-že vakcine koje su trenutno u upotrebi u Republici Srpskoj smatraju se bezbjednim i odgovaraju primjenjivim zahtjevima kvaliteta, prenosi "Srna".

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Iz Instituta su podsjetili da se be-se-že vakcina daje nakon rođenja i predstavlja jednu od najvažnijih mjera zaštite dojenčadi od teških oblika tuberkuloze, poput tuberkuloznog meningitisa i diseminovane tuberkuloze.

Roditelje djece koja nisu vakcinisana protiv tuberkuloze u porodilištima pozvani su da se jave u vakcinalne centre nadležnih domova zdravlja radi zakazivanja termina za nadoknadu propuštene vakcinacije.

"Tuberkuloza je i dalje prisutna u Republici Srpskoj, posebno među ranjivim grupama, a djeca mlađa od dvije godine najosjetljivija su na infekciju i razvoj težih oblika bolesti", poručili su iz Instituta.