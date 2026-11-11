Mogući poremećaji: Od sutra na snazi upozorenje za skoro cijelu BiH

Autor:Stevan Lulić
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Od sutra, 12. novembra, na snazi će biti narandžasto upozorenje zbog dvije meteorološke pojave - obilnih padavina u nekim i snažnog vjetra u drugim područjima.
Za Republiku Srpsku i FBiH upozorenje je izdato zbog očekivanog jakog vjetra, dok se za područje Hercegovine i jugozapadne krajeve od petka, 13. novembra, upozorenje odnosi i na očekivane obilnije padavine.
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Jaki do olujni udari vjetra prognozirani su od četvrtka u podne do petka do 9.00 časova, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH.
Očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 kilometara na čas, lokalno i do 90 kilometara na čas.
Meteorolozi prognoziraju da će količina padavina u petak, 13. novembra, na području Hercegovine i jugozapadnim krajevima iznositi od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, a lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine oko 100 litara po metru kvadratnom ili više.
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Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo na područjima za koje je izdato narandžasto upozorenje treba da preduzme mjere opreza i prati upozorenja nadležnih službi.
Zbog jakog do olujnog vjetra mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata, te lomljenje grana i obaranje stabala.
Potrebno je izbjegavati boravak na otvorenom u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i drugih predmeta koje vjetar može odnijeti.
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Obilne padavine mogu uzrokovati lokalna plavljenja, bujične poplave i poteškoće u odvijanju saobraćaja, posebno na područjima s intenzivnijim padavinama.
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