Kinez postao pravoslavni sveštenik

Rođen u Kini, odrastao u Brazilu, a obrazovanje stekao u Rumuniji - Dionisije Kenan Vang ima životnu priču kakva se rijetko sreće.

U Rumuniju je stigao 2014. godine, prvobitno kako bi studirao teologiju, a u nedjelju, 8. novembra 2026. godine, postao je prvi pravoslavni sveštenik kineskog porijekla u istoriji Rumunske pravoslavne crkve.

Neobičan životni put

Njegovo rukopoloženje upriličeno je u Mitropolitskoj katedrali u Kluž-Napoki, a novi sveštenik službu će obavljati u crkvi Preobraženja Gospodnjeg, gdje će se bogosluženja održavati na rumunskom i engleskom jeziku.

Njegov neobičan životni put privukao je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je rođen na Dalekom istoku, a nakon godina provedenih na drugom kontinentu pronašao svoje mjesto u pravoslavnoj crkvi u Rumuniji.

Dionisije Kenan Vang je teolog i istoričar, a univerzitetsko obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Bukureštu, prenosi "Adevarul".

Vang je u Rumuniju došao nakon što mu se izjalovio plan da teologiju studira u Grčkoj. Za upis mu je bio potreban sertifikat o poznavanju grčkog jezika, koji nije imao, pa je odlučio da potraži drugu mogućnost.

Izbor je pao na Rumuniju, gdje je postojao pripremni program za učenje jezika.

"Imao sam vjersku potragu"

Učenje rumunskog jezika nije mu predstavljalo veliki problem, budući da je već govorio engleski i portugalski.

Ipak, odluka da se preseli nije bila samo pitanje obrazovanja, već je, kako objašnjava, prvenstveno proistekla iz njegove duhovne potrage.

Želio je da živi u zemlji u kojoj pravoslavna vjera ima značajno mjesto u životu zajednice.

"Imao sam tu vjersku potragu i, pošto u Brazilu nisam mogao ništa da promijenim, odlučio sam da se preselim u zemlju u kojoj već postoji razvijena infrastruktura pravoslavne crkve", objasnio je.

Po dolasku u Rumuniju nastavio je akademsko usavršavanje na Univerzitetu u Bukureštu, gdje je studirao istoriju i pravoslavnu teologiju.