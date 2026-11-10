Preminuo Đorđe Živić

U rodnom Novom Sadu, u 69. godini, preminuo je akademski slikar Đorđe Živić (1958).

Završio je Srednju umjetničku školu „Bogdan Šuput“, a kasnije u Beogradu i Fakultet primijenjenih umjetnosti.

Privatno se usavršavao u školi „Sergej Jovanović“, kao i u ateljeu čuvenog vajara Matije Vukovića.

Osim u prestonici, umjetnički se usavršavao u Minhenu i Parizu, u Centru „Žorž Pompidu“.

Izlagao je na više od dvije stotine kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i izgradio prepoznatljiv slikarski svijet.

Dobitnik je nagrade 16. Novosadskog salona za likovnu umjetnost, a njegov umjetnički opus ostao je trajno vezan za grad u kojem je rođen.

Od 1982. godine radio je kao samostalni umjetnik i svrstavao se u sam vrh savremenog vojvođanskog slikarstva. Član Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine bio je od 1984. godine.

Značajni ciklusi radova po kojima je prepoznatljiv su „Novi urbani entiteti“ (započet 1990) i „Danubian koncept“ (započet 2005).

Sahrana Đorđa Živića biće održana u četvrtak u 13.30 časova na Gradskom groblju, prenosi Srna.