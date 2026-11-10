Bogatstvo prirode uz Unu kao argument u slučaju Trgovske gore

Istraživanja na području Trgovske gore otkrila su brojne zaštićene biljne i životinjske vrste, izvore pitke vode, pećine i ponore. Sve to moglo bi biti ugroženo izgradnjom skladišta radioaktivnog otpada, na područku koje pripada slivu rijeke Une.

„Otkrili smo čitav niz flore i faune koji pripadaju listi strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta i kod nas i u Republici Hrvatskoj i smatram da je to područje kraškog terena i poplavnih šuma izuzetno značajno za očuvanje i veoma ugroženo ukoliko bude izgrađeno skladište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori“, rekla je Ranka Vojinović, Udruženje žena „BUBAMARA“.

„Sa tim odlagalište radioaktivnog otpada, koji će se pojaviti u Hrvatskoj potencijalno možemo imati jako veliki problem s tom razlikom što je to u slivu rijeke Une i onda postoji problem onečišćenja kompletnog tog dijela“, rekao je internacionalni instruktor ronjenja iz speleologije, Zoran Dujaković.

U narednom periodu očekuje se izrada studije uticaja na životnu sredinu, na koju će BiH morati da odgovori u kratkom roku, kaže Borislav Bojić. Dok iz resornog ministarstva poručuju da su rezultati istraživanja u selu Matavuzi važan osnov za dalje aktivnosti.

„Ova prezentacija je značajna ne samo zbog istraživačkih radova i rezultata istraživačkih radova, nego zbog toga što je jedno druženje pristupilo istraživanim radovima u kontekstu slučaja Trgovska gora“, rekla je stručni savjetnik u ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Svjetlana Radusin.

„Mi očekujemo, vjerovatno će to biti u vrijeme praznika, jer Hrvatska vodi računa o tome da mi imamo što manje vremena i vjerovatno će nam dati vrlo kratko vrijeme, mi očekujemo 30 dana, međutim mi smo radeći ove aktivnosti dovoljno pripremljeni sa dovoljno kapaciteta“, rekao je koordinator Pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru, Borislav Bojić.

Rezultati istraživanja trebalo bi da posluže kao dodatni argument BiH u predstojećem postupku izrade studije uticaja na životnu sredinu.