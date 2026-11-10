Prijedlog da se pica izbaci iz školskih menzi u Rusiji izazvao je žestoku raspravu i podijelio tamošnju javnost, ali i političare bliske predsjedniku Vladimiru Putinu.

Pravi zaokret uslijedio je kada su u odbranu tog ruskoj kulturi navodno jela stali i neki poslanici stranke predsjednika Vladimira Putina i pojedini ruski ultranacionalisti, piše Euronjuz, prenosi Beta.

Kako je sve krenulo?

Inicijativu da pica bude izbrisana sa jelovnika u školskim menzama u Rusiji pokrenuo je početkom novembra šef federalnog fonda za bezbjednost i borbu protiv korupcije Vitalij Borodin.

Rekao je da nije riječ samo o ishrani, nego da djeca odrastaju sa „tipičnim proizvodom neprijateljske zemlje“ koja snabdijeva oružjem Ukrajinu.

Samo par dana kasnije dobio je snažnu podršku Elene Jampolskaje, savjetnice predsjednika Vladimira Putina za kulturu.

„To svakako nije jelo koje treba ponuditi u školama“, rekla je Jampolskaja, koja je sa nutritivnih argumenata brzo prešla i na odbranu nacionalnih vrijednosti.

Ocijenila je da državne škole treba više prostora da daju ruskoj kuhinji, da mladima približe domaće kulinarsko bogatstvo, i predložila da se pica zamijeni piroškama, nadjevenom pitom kulebjakom, taškama od tijesta...

Kakve su reakcije?

Međutim, mnogi Rusi se, piše Euronjuz, nisu ni najmanje saglasili sa tim kulinarskim krstaškim ratom. Protiv se prvo izjasnilo nekoliko političara i članova Građanske komore Rusije, tijela koje je veoma blisko vlastima.

Potom se oglasila Svetlana Žurova, članica Putinove Jedinstvene Rusije i bivša olimpijska šampionka u brzom klizanju. Ona je prijedlog zabrane odbacila kao „apsurdnu mjeru“.

Naglasila je da patriotizam ne smije automatski da se pretvori u odbijanje svega što dolazi iz inostranstva, i zapitala kako Rusija misli da brani sopstvenu kulturu od napada u inostranstvu ako se tako ponaša.

U odbranu pice stala je i državna novinska agencija RIA Novosti, koja je navela da je ona odavno globalno jelo, cijenjeno daleko izvan granica zemlje porijekla i da nema nikakve veze sa političkim kontroverzama. RIA Novosti smatra da nema nikakvog smisla okriviti neko jelo za odluke italijanske vlade.

Euronjuz primjećuje da je to stav „ako se ima u vidu da na optuženičkoj klupi u ovom slučaju nije neka vlada, nego kvasno tijesto sa paradajzom i sirom“.

Ko ne želi da se odrekne pice?

Konačno, i pojedini ruski ultranacionalisti su jasno stavili do znanja da ne žele da se odreknu pice.

Preduzetnik i osnivač medijske grupe Cargrad Konstantin Malofejev, poznat po podršci proruskim separatistima u Donbasu, kritikovao je naviku da se svaki problem rješava zabranom. Interesantna je, piše Juronjuz, njegova konstatacija da je daleko lakše nešto zabraniti nego učiniti nešto korisno.

Napadu na picu usprotivili su se i šef Pravedne Rusije Sergej Mironov i konzervativni poslanik Jedinstvene Rusije Vitalij Milonov. Upravo je Milonov postavio i ključno pitanje šta je u stvari pica i koji se sastojci na nju stavljaju, piše Euronjuz, dodajući da pica u ruskim školama „jedva da liči na ono što zamišljamo kada pomislimo na Italiju ili Napulj“.

„Među kritičarima prijedloga svako malo bi se pojavila ista teza: problem nije nužno pica, nego ono što na njoj završi. Briga se odnosi na kvalitet ishrane djece, a ne na nacionalnost recepta“, piše Euronjuz.